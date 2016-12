2016-12-24 09:49:28.0

Wetter So schmuddelig wird das Weihnachtswetter

Weiße Weihnacht? Nur in den Bergen: Das Wetter in den kommenden Tagen wird in Bayern vor allem grau, windig, feucht und mild.

Weihnachten wird in Bayern vor allem grau, windig, feucht und mild. "Weiße Weihnachten gibt es in diesem Jahr nur in den höchsten Berglagen", sagte Meteorologe Thomas Ruppert vom Deutschen Wetterdienst.

An Heiligabend kann es oberhalb von 800 Metern schneien. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag sinkt die Schneefall-Grenze mancherorts auf 500 Meter. «Wie so oft zu den Feiertagen hat sich eine Westwetterlage eingestellt.»

Die Tiefs "Antje" und "Barbara" sorgen für das triste Schmuddelwetter mit Temperaturen bis 13 Grad und vielerorts frostfreien Nächten. Dazu kommen immer wieder Niederschläge und stürmischer Wind.

An Heiligabend heute ist es fast überall stark bewölkt und bedeckt. Niederschläge und Schauer machen es draußen zusätzlich ungemütlich. An der See und in den Bergen muss auch noch mit Sturmböen gerechnet werden, auch im Raum Augsburg wird es windig.. Die Temperaturen in Schwaben und Oberbayern steigen auf bis zu fünf Grad, so Wetterkontor.de.

Die Heilige Nacht ist regnerisch, am ehesten trocken bleibt es im Südwesten. "Vom Erzgebirge über den Bayerischen Wald bis zu den Alpen gibt es in höheren Lagen auch etwas Schnee."

Die Sonne zeigt sich am Ersten Weihnachtsfeiertag nur vom Schwarzwald bis zum Berchtesgadener Land und auf den Nordseeinseln, sonst bleibt es trist. Regen fällt vor allem im Osten und auf den Bergen. Es bleibt sehr windig. Die Temperatruren in der Region liegen bei bis zu sieben Grad, nachts fallen sie auf bis zu drei Grad über null.

Eine Kaltfront überquert Deutschland am Zweiten Feiertag und bringt neben Regen im Laufe des Tages einen deutlichen Temperaturrückgang. (AZ, dpa)