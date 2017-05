2017-05-22 14:33:06.0

Landsberg/Penzing So sieht die Jubiläums-Transall aus

Das LTG 61 am Fliegerhorst in Penzing feiert sein 60-jähriges Bestehen. Mit einer besonderen Maschine. Hier alle Bilder.

Am Montag wurde das Geheimnis gelüftet: Die Jubiläums-Transall hat den Hangar verlassen. Im Retrolook mit dem Wappentier des Geschwaders, einer Gams.

Wie bereits berichtet, feiert das LTG 61 heuer sein 60-jähriges Bestehen. Neben vielen anderen Militärmaschinen wird die Jubiläums-Transall am Tag der Bundeswehr am 10. Juni in Penzing zu sehen sein.

Rollout Transall C-160 Sonderlackierung \"Silberne... anlässlich 60 Jahre LTG 61 und Tag der Bundeswehr auf dem Fliegerhorst Penzing. Auch viele Mitarbeiter wollten sich das Ereignis nicht entgehen lassen. Foto: Thorsten Jordan

Auf unserer Facebook-Seite sind Videos von der Präsentation und vom Jungfernflug im neuen Design zu sehen. LT