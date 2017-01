2017-01-03 15:53:58.0

Bayern So stellt die Polizei gefälschte Meldungen an den Pranger

Beim Vortäuschen einer Straftat droht eine Geld- oder Haftstrafe. Doch im Internet kursieren so viele Fake-News wie nie. Die Polizei in Rosenheim will das nun hart bekämpfen.

Die Polizei will Fake News deutlichmachen und deren Urheber zur Rechenschaft ziehen. Foto: Franziska Gabbert (dpa)