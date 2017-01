2017-01-27 06:19:20.0

Wetter So wird das Wetter am Wochenende

Es wird wärmer – wenn auch nur langsam. Die Wetteraussichten fürs Wochenende.

„Die kalten Tage sind gezählt“, sagt Jürgen Schmidt vom Dienst Wetterkontor. Hoch Doris, das uns in den letzten Tagen die frostigen Temperaturen, aber auch manche Sonnenstunde beschert hat, verabschiedet sich in Richtung Osten. Das heißt für uns: Es wird wärmer – aber nur langsam. Niederschläge sind am Wochenende nicht zu erwarten, und es bleibt wie in den vergangenen Tagen beim Nebellotto.

Heute Nacht war es aber noch mal knackig kalt mit zweistelligen Minusgraden. Der Dauerfrost bleibt uns auch am Freitag erhalten, aber mit Höchsttemperaturen von minus ein Grad nähern wir uns langsam den Plusgraden an. In der Nacht bleibt es mit Tiefstwerten von minus zehn Grad weiter kühl. „Die Schneedecke sorgt dafür, dass die Temperaturen im Keller bleiben“, so Jürgen Schmidt.

Samstag könnte es dann so weit sein. „So wie es aussieht kriegen wir dann mal wieder Temperaturen über dem Gefrierpunkt“, so Schmidt. Die Schneedecke bleibt uns erhalten – starkes Tauwetter ist nicht in Sicht. Nachts sinkt das Thermometer auf minus 7 Grad. Am Sonntag wird es mit bis zu drei Grad noch etwas wärmer und in der Nacht bei minus drei Grad auch nicht mehr so frostig.

Größere Niederschläge sind auch am Wochenende nicht zu erwarten. Und wenn sich der Nebel auflöst, kann sich immer wieder die Sonne blicken lassen. Besser sieht es in den Alpen aus: Hier gibt es viel Sonne und es ist wärmer - ideales Skiwetter also.

Kältester Januar seit 30 Jahren

„Das wird wohl der kälteste Januar seit 30 Jahren“, sagt Jürgen Schmidt. Bislang herrschte in der Region Augsburg an 19 Tagen im Januar Dauerfrost und die Temperatur liegt vier Grad unter dem langjährigen Durchschnitt. In den Jahren 2011 bis 2016 dagegen war der Januar wärmer als im Schnitt.