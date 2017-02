2017-02-10 18:16:14.0

Wetter So wird das Wetter am Wochenende

Das Hochdruckwetter bleibt uns erstmal erhalten. Das bedeutet: Sonne, Frost und keine Niederschläge in der Region Augsburg. Die Vorhersage für das Wetter am Wochenende.

"Es bleibt am Wochenende bei dem stabilen Hochdruckwetter, das der Region Augsburg zwar Temperaturen um den Gefrierpunkt, aber auch die eine oder andere Sonnenstunde beschert", sagt Stefan Zender, Meteorologe vom Dienst Wetterkontor.

In den Nächten bleibt es frostig bei Temperaturen von minus drei Grad, tagsüber sollen die Werte auf plus fünf Grad steigen. Wie häufig sich die Sonne blicken lässt, hängt laut Zender davon ab, wie schnell sich der Hochnebel auflöst. Im Donaugebiet sei mit weniger Sonne zu rechnen, Richtung Alpen werde es freundlicher. "In Augsburg kann man am Samstag und Sonntag mit etwa vier Sonnenstunden am Tag rechnen", sagt Stefan Zender. Niederschläge seien nicht zu erwarten.

Gute Bedingungen für Skifahrer

Wer Skifahren will, der kann das guten Gewissens machen. Stefan Zender sagt: "Schnee liegt noch genug in den Bergen, und die Sonne lässt sich relativ häufig blicken. Die Bedingungen für ein Ski-Wochenende sind also gut."

Die Kälterekorde der letzten Jahre 1 von 9 vorherige Seite nächste Seite

Wo wurden in den vergangenen Jahren die kältesten Temperaturen gemessen? Unser Überblick verrät es:

7. Januar 2017: Minus 26 Grad im oberbayerischen Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) und im oberpfälzischen Schorndorf (Landkreis Cham).

18. Januar 2016: Minus 23,5 Grad zeigt das Thermometer im bayerischen Oberstdorf.

4. Februar 2015: In Merklingen auf der Schwäbischen Alb geht das Quecksilber auf minus 20,4 Grad zurück.

29. Dezember 2014: In Altheim an der oberen Donau fallen die Temperaturen auf minus 24,9 Grad

10. Februar 2013: In Oberstdorf herrschen minus 22,9 Grad.

6. Februar 2012: Minus 29,4 Grad werden in Oberstdorf gemessen.

Am 12. Februar 1929 werden im oberbayerischen Wolznach minus 37,8 Grad gemessen (DWD).

Der Wetterdienst Meteomedia verzeichnet die tiefste Lufttemperatur mit minus 45,9 Grad am 24. Dezember 2001 am Funtensee in Bayern

Auch zum Wochenanfang bleibt uns das stabile Hochdruckwetter erstmal erhalten. Mitte der kommenden Woche schwächt sich das Hoch ab und es wird unbeständiger und milder. "Dann sind in der Region Augsburg auch wieder zweistellige Plusgrade möglich", so Stefan Zender.

Stabil ist dafür die momentane Feinstaubbelastung in der Region und anderen Städten Bayerns. Am Donnerstag sei an neun bayerischen Messstationen der Grenzwert von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft überschritten worden, teilte das Landesamt für Umwelt am Freitag in Augsburg mit. Den höchsten Wert gab es in Würzburg mit 62 Mikrogramm.

Noch viel Salz auf den Straßen

Viele Motorroller- und Rennrad-Fahrer lassen ihre Zweiräder noch in der Garage, weil sie befürchten, dass Salz auf den Straßen zu Schäden an den Fahrzeugen führen kann. Ist denn tatsächlich noch viel Salz auf den Straßen? "Davon kann man ausgehen", sagt Rudolf Vogler, Pressesprecher des ADAC Südbayern: "Wir haben Temperaturen um den Gefrierpunkt, und da muss weiterhin Salz gestreut werden, um die Glättegefahr zu bannen." nos/dpa