2018-02-02 17:51:10.0

Live-Blog Söder feiert "Fastnacht in Franken" als Prinzregent Luitpold

Die "Fastnacht in Franken" ist einer der Höhepunkte der bayerischen Faschingszeit und zieht viel Prominenz an. Mit unserem Live-Blog sind Sie bei der Feier in Veitshöchheim dabei.

Markus Söder verwandelt sich für die "Fastnacht in Franken" in Prinzregent Luitpold von Bayern. Foto: Daniel Karmann, dpa

Wenn Bayerns Landespolitiker auf eine Nilpferddame treffen, dann ist wieder "Fastnacht in Franken". Die Prunksitzung gilt als einer der Höhepunkte der bayerischen Faschingszeit. Während Horst Seehofer wegen der Koalitionsverhandlungen in Berlin abgesagt hat, feiert der designierte Ministerpräsident Markus Söder wieder in Veitshöchheim im Landkreis Würzburg mit. Er verkleidet sich in diesem Jahr als Prinzregent Luitpold, der von 1886 bis 1912 in Bayern regiert hatte - am längsten in der über 100-jährigen Geschichte des Königreichs. "Mir hat der Luitpold immer gefallen", sagte Söder. ANZEIGE Mit dabei sind auch Nilpferddame Amanda mit ihrem Herrchen Sebastian Reich, das Duo Volker Heißmann und Martin Rassau, Büttenredner Peter Kuhn, Komiker Michl Müller und die freche Altneihauser Feierwehrkapell'n aus der Oberpfalz. Neu sind Darbietungen der Amorbacher Klostersänger und des Männerballetts Turedancer. Für den Bayerischen Rundfunk ist die Übertragung der "Fastnacht in Franken" jedes Jahr ein Quotenhit. Keine andere BR-Sendung wird von so vielen Menschen gesehen - 2017 waren es rund 52 Prozent der bayerischen Zuschauer. Bei uns können Sie auch live dabei sein, wenn in Franken gefeiert wird. Dieser Live-Blog liefert viele Eindrücke und Bilder aus Veitshöchheim. Live-Blog zur "Fastnacht in Franken": (AZ, dpa)