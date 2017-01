2017-01-23 14:17:40.0

Memmingen Sohn erschossen - 89-jähriger Schütze soll dement sein

Ein 89-Jähriger steht in Memmingen vor Gericht, da er seinen Sohn ermordet haben soll. Ein Gutachter stellte eine Demenz bei dem Mann fest.

Ein wegen Mordes an seinem Sohn angeklagter 89-Jähriger war bei der Tat wahrscheinlich an Demenz erkrankt. Der psychiatrische Gutachter stellte am Montag im Prozess am Landgericht Memmingen eine zumindest leichte Demenz mit paranoiden Zügen fest. Dies hätten auch Tests nach der Tat ergeben.

«Ich kann mir nicht vorstellen, dass er zum Zeitpunkt der Tat gesund gewesen ist», sagte der Sachverständige. Das Gericht muss nun entscheiden, ob der greise Mann wegen seiner Krankheit vermindert schuldfähig ist.

89-Jähriger gab Schüsse beim Prozess zu

Er soll bei einem Familienstreit im Unterallgäu seinen 65 Jahre alten Sohn erschossen haben. Der 42 Jahre alte Ehemann der Enkelin des Angeklagten überlebte leicht verletzt - die Kugeln waren an seinem Handy und seinem Schlüsselbund abgeprallt. Der 89-Jährige hatte eine ganze Reihe Schusswaffen legal besessen, weil er ein Sportschütze war. Die Schüsse hat er vor Gericht zugegeben, er habe aber niemanden töten wollen.

Am Montagnachmittag sollten die Staatsanwältin und die Verteidigerin ihre Plädoyers halten. Möglicherweise werde die Strafkammer dann auch noch das Urteil verkünden, kündigte der Vorsitzende Richter an. Das Urteil sollte ursprünglich erst am Dienstag verkündet werden. dpa

