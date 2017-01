2017-01-23 17:43:13.0

Prozess in Memmingen Sohn im Streit erschossen: Haftstrafe für 89-jährigen Schützen

Im Prozess auf ein tödliches Familiendrama ist ein Urteil gefallen. Der 89-jährige Angeklagte muss wegen Totschlags in Haft. Er hatte seinen Sohn erschossen.

Ein 89 Jahre alter Mann muss nach einem tödlichen Familiendrama im Allgäu für achteinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Memmingen verurteilte den greisen Sportschützen, der mehrere Waffen legal besaß, am Montag wegen Totschlags und versuchten Totschlags. Ursprünglich war der Mann wegen Mordes angeklagt. Der psychologische Gutachter hatte bei ihm aber eine Demenz festgestellt. Dadurch war der Mann bei der Tat möglicherweise vermindert schuldfähig.

Der Mann hatte bei einem Streit in seiner Garage in Westerheim (Kreis Unterallgäu) seinen 65 Jahre alten Sohn erschossen. Der 42 Jahre alte Ehemann der Enkelin des Angeklagten überlebte die Tragödie leicht verletzt. Auf ihn hatte der greise Mann zwar ebenfalls mit seinem Revolver geschossen, zwei Projektile prallten aber an Handy und Autoschlüssel des Mannes ab.

Auslöser der Schüsse war nach Ansicht der Strafkammer, dass der 89-Jährige befürchtete, seine Angehörigen wollten ihm ein Schweißgerät im Wert von etwa 200 Euro entwenden. Offensichtlich habe der Angeklagte die Situation falsch eingeschätzt, sagte der Vorsitzende Richter Jürgen Hasler. dpa/lby