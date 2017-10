2017-10-19 12:39:53.0

München Sohn soll Mutter geschlagen und gewürgt haben, bis sie stirbt

Es ist eine Tragödie, die sich am Sonntagabend abgespielt hat. Mutter und Sohn gerieten offensichtlich in Streit. Dann geschah etwas, was anscheinend selbst der Sohn nicht wollte.

In München soll ein Sohn seine Mutter geschlagen und gewürgt haben, bis diese starb. Foto: Jan-Philipp Strobel, dpa (Symbolbild)