2017-06-18 15:51:00.0

Starnberg Spaziergänger finden Leiche am Starnberger See

Spaziergänger haben am Samstag einen Toten am Starnberger See entdeckt. Die Hintergründe sind unklar.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 40-Jährigen feststellen. Foto: Archivbild Ralf Lienert