München Sperrung Stammstrecke München: Wann ist die Strecke wieder frei?

Die Stammstrecke in München wird für Bauarbeiten gesperrt. Wie kommen Pendler trotzdem ans Ziel? Und wann ist die Strecke wieder frei?

Die Stammstrecke in München - sie ist täglich die wichtigste Verkehrsverbindung für tausende Pendler. Doch am Wochenende müssen sich Münchner, Touristen und Pendler umstellen. Dann bleibt die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Ostbahnhof und Pasing gesperrt (hier gibt es die wichtigsten Antworten zur Sperrung).

Grund dafür sind Bauarbeiten. Bislang wurden diese nur nachts durchgeführt, doch diesmal finden sie gebündelt an einem Wochenende statt. An mehreren Stellen gleichzeitig sollen etwa Schienen und Weichen geschliffen oder erneuert werden. Die Gleislage wird vermessen und korrigiert, das Schotterbett gestopft und der Fahrdraht gewechselt. Im Tunnel werden Fugen und Beleuchtung repariert sowie Graffiti entfernt. Auch an den Bahnsteigen wird gearbeitet: Dort sollen Markierungen erneuert werden. Für die Zeit sollen mehr Busse und enger getaktete U-Bahnen helfen, ein Verkehrschaos zu verhindern.

Für Fahrgäste bedeutet das aber auch: Auf der Stammstrecke, die teilweise von bis zu sieben Linien bedient wird, fährt über mehr als zwei Tage lang keine einzige S-Bahn.

Sperrung: Wann ist die Stammstrecke wieder frei?

Die Sperrung beginnt am Freitag um 22.45 Uhr und bleibt für etwa 54 Stunden bestehen. Der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) gibt bekannt, dass die Strecke ab Montag gegen 4.30 Uhr wieder frei sein soll - also noch vor Beginn des Berufsverkehrs.

Wer in der Zwischenzeit in die Innenstadt, nach Pasing oder zum Ostbahnhof kommen will, muss sich an diesem Wochenende umstellen.

Vom Ostbahnhof in die Innenstadt oder nach Pasing

Wer vom Ostbahnhof in die Innenstadt oder nach Pasing fahren muss, kann auf Busse des Schienenersatzverkehrs (SEV) umsteigen. Der SEV bedient alle S-Bahnhöfe - mit einer Ausnahme: Statt am Marienplatz halten die Busse am Odeonsplatz.

Mit der U-Bahn-Linie 5 ab Ostbahnhof in Richtung Laimer Platz erreichen Fahrgäste die Bahnhöfe Odeonsplatz, Karlsplatz (Stachus), Hauptbahnhof und Heimeranplatz.

Die S-Bahn-Linie S8 fährt ab Ostbahnhof ohne Unterwegshalt über den Südring direkt nach Pasing.

Ab Ostbahnhof fahren auf den Gleisen 7 bis 14 Regionalzüge zum Hauptbahnhof. Dort sind auch MVV-Tickets gültig.

Von Pasing in die Innenstadt oder zum Ostbahnhof

Auch in die andere Richtung gibt es Busse des SEVs - dementsprechend in Richtung Innenstadt und Ostbahnhof. Auch hier gilt: Die Busse bedienen alle S-Bahnhöfe, außer den Marienplatz. Stattdessen halten diese am Odeonsplatz.

Die S-Bahn-Linie S6 fährt ab Pasing im 20-Minuten-Takt ohne Halt bis zum Hauptbahnhof (Gleis 32).

Die S-Bahn-Linie S8 fährt ab Pasing ohne Halt über den Südring direkt zum Ostbahnhof.

Ab Pasing fahren auf Gleis 3/4 und Gleis 9/10 Regionalzüge zum Hauptbahnhof. Die Regionalzüge sind auch mit MVV-Tickets nutzbar.

Zum Flughafen während der Stammstrecken-Sperrung

Die S-Bahn-Linie S1 in Richtung Flughafen fährt vom Münchner Hauptbahnhof auf Gleis 26 im 20-Minuten-Takt. Die Haltestellen entlang der Stammstrecke entfallen auf der S1. Die S1 zum Flughafen kann nur am Hauptbahnhof erreicht werden.

Die S-Bahn-Linie S8 fährt von Pasing und vom Ostbahnhof (Gleis 7) zum Flughafen. Die Haltestellen entlang der Stammstrecke entfallen auf der S8. Mit der U-Bahn-Linie U5 gelangen Fahrgäste zum Beispiel vom Karlsplatz (Stachus) oder vom Odeonsplatz direkt zum Ostbahnhof.

Wer sich nicht sicher ist, welche Linien wie fahren, kann auch die Fahrplanauskunft des MVV nutzen (hier klicken).

Fest steht jedenfall: Es wird nicht das letzte Wochenende bleiben, das die Geduld der Münchner S-Bahn-Fahrgäste auf die Probe stellt. "Instandhaltungs-Wochenenden" wie das kommende sind in den nächsten Jahren zweimal jährlich geplant - und zwar einmal im Mai und einmal im Oktober.

Bis die Fahrgäste auf die zweite Stammstrecke ausweichen können, werden noch viele Jahre vergehen. Das Milliardenprojekt soll den Verkehr auf der chronisch überlasteten Hauptstrecke durch die Innenstadt entlasten - auch Pendler aus Augsburg und Umgebung könnten davon profitieren. Doch erst 2026 sollen die ersten S-Bahnen durch den neuen, sieben Kilometer langen Tunnel rollen. AZ/dpa/axhe