2017-10-14 09:38:11.0

München Staatstheater am Gärtnerplatz feiert Wiedereröffnung

Lange wurde saniert, jetzt wird der Spielbetrieb wieder aufgenommen: Das Staatstheater am Münchner Gärtnerplatz feiert heute seine Wiedereröffnung.

Nach jahrelanger Sanierung feiert das Staatstheater am Münchner Gärtnerplatz am Samstag (19.30 Uhr) mit einer Gala seine Wiedereröffnung. Die Veranstalter haben ein Programm aus einem 32-köpfigen Solistenensemble, Chor, Ballettkompanie, Kinderchor und Orchester angekündigt. Die musikalische Leitung übernimmt der neue Chefdirigent Anthony Bramall sowie der Dirigent Michael Brandstätter und der Kapellmeister Andreas Kowalewitz. Die 1865 eröffnete Spielstätte war im April 2012 für eine umfassende Sanierung geschlossen worden. Der Spielbetrieb in dieser Zeit lief an verschiedenen Orten weiter. Die Kosten der Baumaßnahmen belaufen sich mittlerweile auf rund 121,6 Millionen Euro. dpa/lby