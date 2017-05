2017-05-10 17:56:25.0

München Stadt München zahlt Werbeprämie für neue Mitarbeiter

Wirbt ein Mitarbeiter der Stadt München in Zukunft einen neuen Kollegen an, erhält er eine Prämie. Diese schwankt zwischen 500 und 1000 Euro. Eine Einschränkung gibt es allerdings.

Wirbt ein Mitarbeiter der Stadt München erfolgreich einen neuen Kollegen an, erhält er in bestimmten Fällen künftig eine Prämie von seinem Arbeitgeber. 1000 Euro gibt es dann für eine ausgebildete Fachkraft, 500 Euro für eine Nachwuchskraft. Dies hat der Verwaltungs- und Personalausschuss der Landeshauptstadt am Mittwoch beschlossen.

München leidet unter Mangelberufen

Allerdings gibt es die Prämie nur, wenn der neue Mitarbeiter in einem sogenannten Mangelberuf arbeitet. "Uns fehlen zum Beispiel Ärzte in Kliniken, Verwaltungsfachwirte und Erzieherinnen", erläuterte Personalreferent Alexander Dietrich.

In den Ausschuss eingebracht hatte den Antrag die SPD-Stadtratsfraktion. Vorbild war die Praxis in einigen großen Unternehmen. "Zufriedene Beschäftigte, die ihre Arbeitgeberin empfehlen, sind das beste Aushängeschild für die Landeshauptstadt", betonte SPD-Stadträtin Bettina Messinger. dpa/lby

