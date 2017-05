2017-05-05 11:33:04.0

Bamberg Stadt will abgesagte Sandkerwa retten

Eines der traditionsreichsten bayerischen Volksfeste, die Sandkerwa, wurde von den Veranstaltern völlig überraschend abgesagt. Die Stadtregierung will das Fest unbedingt retten.

Die Absage der Bamberger Sandkerwa kam für Oberbürgermeister Andreas Starke vollkommen überraschend. Mit dem Verweis der Veranstalter auf die aktuelle Sicherheitslage und finanziellen Risiken möchte er sich nicht abfinden. "Es ist mein erklärtes Ziel: Wir werden nicht tatenlos zusehen, sondern alles unternehmen, um die Sandkerwa 2017 zu retten", bekräftigte Starke am Donnerstag.

Keine Rettung in Sicht

Allerdings ist vorerst keine Lösung zur Rettung des Volksfestes in Sicht, wie eine Sprecherin der Stadt am Freitag mitteilte. Es gebe noch keinen Termin für ein Treffen mit den Veranstaltern. "Wir sind wild entschlossen, das Fest zu retten", fügte die Sprecherin an.

Die Veranstalter wollen sich nach eigenen Angaben am Samstag öffentlich erklären. "Wir hoffen, dass wir danach ins Gespräch kommen", sagte die Stadtsprecherin. dpa