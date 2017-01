2017-01-03 07:13:00.0

Memmingen Stadtrat gedenkt OB Kennerknecht heute bei einer Trauersitzung

Der Memminger Oberbürgermeister ist im Alter von 46 Jahren beim Joggen gestorben. Heute verabschiedet sich der Stadtrat bei einer Trauersitzung von Markus Kennerknecht.

Knapp eine Woche nach dem überraschenden Tod des Memminger Oberbürgermeisters Markus Kennerknecht will der Stadtrat des 46-Jährigen mit einer Trauersitzung gedenken. Sie findet am heutigen Dienstag ab 17 Uhr im Rathaus statt.

Der Trauergottesdienst folgt am Mittwoch in Durach (Landkreis Oberallgäu) und damit in der Heimatgemeinde des SPD-Politikers "Die Beisetzung der Urne erfolgt auf Wunsch der Familie im engsten Familienkreis", heißt es von der Kommune.

Trauer um Markus Kennerknecht: Kondolenzbuch liegt im Rathaus aus

Der Rathauschef und Ausdauersportler war am Mittwoch nach nur 38 Tagen im Amt durch eine Herzattacke beim Joggen gestorben. Die Trauer ist auch bei den Bürgern groß.

Viele haben sich bereits in das Kondolenzbuch eingetragen, das noch bis Mittwoch während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Rathaushalle ausliegt. AZ, dpa