S-Bahn Stammstrecke am Wochenende gesperrt: So kommen Sie durch München

Von Freitagabend bis Montagmorgen fährt keine S-Bahn auf der Stammstrecke durch München. Für die Fahrgäste gibt es während der Sperrung Ersatz - sie brauchen aber etwas Geduld. Von Sascha Geldermann

Zwischen Pasing und Ostbahnhof fahren pro Stunde bis zu 30 S-Bahnen, um die Menschen durch München zu bringen. An diesem Wochenende wird dieser Verkehr aber stillliegen: Von Freitagabend, 20. Oktober, bis Montagmorgen, 23. Oktober, ist die Stammstrecke wegen Wartungsarbeiten gesperrt.

Wie lange dauert die Sperrung genau? Und mit welchen Alternativen können Fahrgäste am Wochenende durch München kommen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie lange dauert die Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke in München?

Schon im Mai fuhren ein Wochenende lang keine S-Bahnen über die Stammstrecke zwischen München-Pasing, Hauptbahnhof und Ostbahnhof. Die jetzige Sperrung hat dieselben Ausmaße: Sie dauert von Freitagabend um 22.45 Uhr bis Montagfrüh um 4.30 Uhr - und damit fast 54 Stunden.

Warum wird die Stammstrecke gesperrt?

Im vergangenen Jahr gab es an über 200 Tagen Bauarbeiten an der Stammstrecke, was eine ständige Belastung für die Fahrgäste war. Die Deutsche Bahn hat daher das Vorgehen geändert: Die Wartungs- und Reparaturarbeiten sollen an zwei Wochenenden im Jahr gebündelt werden. Laut Bahn ist die Belastung für die Fahrgäste dadurch insgesamt geringer.

Bei der aktuellen Sperrung werden unter anderem Gleise und Oberleitungen repariert. Die Bahn wechselt außerdem ein Trafo am Münchner Hauptbahnhof aus und überprüft den Überflutungsschutz an der Isar.

Welchen Ersatz gibt es für die ausfallenden S-Bahnen in München?

Bahn-Sprecher Bernd Honerkamp sagt über die erste Sperrung im Mai: "Der Ersatzverkehr hat gut funktioniert, daher setzen wir auch dieses Mal auf dieses Konzept." Im Außenbereich fahren daher die S-Bahnen. Zwischen Pasing und Ostbahnhof können Fahrgäste als Alternativen Regionalbahnen, U-Bahnen und Ersatzbusse nutzen. Hier mehr Informationen dazu:

Regionalbahnen: Die Regionalbahnen zwischen Pasing, Hauptbahnhof und Ostbahnhof fahren tagsüber unverändert mehrmals stündlich. Die S-Bahn-Fahrkarten gelten auch hier. Wer zum Beispiel mit einer Regionalbahn von Augsburg zum Münchner Hauptbahnhof fährt, ist daher von der Sperrung der Stammstrecke nicht betroffen. Die Züge halten aber nicht an den S-Bahn-Stationen.

U-Bahnen: Auch U-Bahnen lassen sich als Alternative nutzen. Die Linie 5 wird sogar verstärkt, sodass sie am Samstag tagsüber alle fünf Minuten zwischen Ostbahnhof und Innenstadt fährt.

Ersatzbusse: Die eigentlichen S-Bahn-Stationen auf der Stammstrecke werden von Ersatzbussen angefahren. Tagsüber gilt ein Takt von fünf Minuten, früh am Morgen und spät am Abend sind die Busse alle zehn bis 15 Minuten unterwegs. Zur S-Bahn-Strecke gibt es bei den Bussen nur zwei Abweichungen: Sie halten am Odeonsplatz statt am Marienplatz und fahren dementsprechend auch den Lenbachplatz anstelle des Karlplatzes an. Fahrgäste brauchen in den Bussen aber Geduld: Die Strecke von Pasing zum Hauptbahnhof dauert 50 Minuten - und damit eine halbe Stunde länger als mit den S-Bahnen.

Wie wirkt sich die Sperrung genau auf die einzelnen S-Bahn-Linien aus?

Allgemein gilt: Die S-Bahnen von außerhalb enden in Pasing oder am Ostbahnhof. In Ausnahmefällen fahren sie ohne Zwischenstopp zum Hauptbahnhof durch. Die Deutsche Bahn empfiehlt vom Ostbahnhof in die Innenstadt die verstärkte U-Bahn-Linie 5 oder die Ersatzbusse. Von Pasing in die Innenstadt bieten sich Regionalzüge oder die Busse an. Außerdem fährt hier die U6 ohne Zwischenhalte zum Hauptbahnhof.

Hier geben wir einen Überblick, wie sich die Sperrung laut Deutscher Bahn auf die einzelnen Linien auswirkt. Die Bahn bietet hier auch einen Linienplan mit den Auswirkungen der Bauarbeiten an.

S1 Freising / Flughafen – Hauptbahnhof: Die S1 fährt ohne Halt zwischen Moosach und Hauptbahnhof (Gleis 26).

S2 Erding – Ostbahnhof: Die S2 pendelt während der Sperrung nur zwischen Erding und Ostbahnhof.

S2 Petershausen – Altomünster: Die Linie 2 aus Petershausen beziehungsweise Altomünster endet am Hauptbahnhof (Gleis 20). Zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof fährt sie wegen der Stammstrecken-Sperrung ohne Zwischenhalte.

S2 Altomünster – Dachau: Auf diesem Streckeabschnitt ändert sich nichts. In Dachau können Fahrgäste in Regionalbahnen nach München umsteigen.

S3 Holzkirchen - Ostbahnhof: Diese Linie startet und endet am Ostbahnhof.

S3 Mammendorf - Pasing: Mit der S-Bahn aus Mammendorf kommen Fahrgäste nur bis Pasing und zurück.

S4 Grafing Bf - Ostbahnhof: Bei den Bahnen aus Grafing endet die Fahrt am Ostbahnhof.

S4 Geltendorf - Pasing: Während der Sperrung pendelt diese Linie nur zwischen Geltendorf und Pasing.

S6 Tutzing – Hauptbahnhof: Die S6 fährt bis zum Hauptbahnhof (Gleis 32) und zurück - auf dem Streckenabschnitt zwischen Pasing und Innenstadt fallen aber alle Zwischenhalte aus.

S7 Kreuzstraße - Ostbahnhof: Die S7 fährt bis zum Ostbahnhof.

S7 Wolfratshausen – Hauptbahnhof: Diese S-Bahnen der Linie 7 steuern den Hauptbahnhof (Gleis 35) an. Der Halt an der Hackerbrücke fällt aber aus.

S8 Herrsching – Südring – Flughafen München: Wer zum Flughafen muss, kann die S8 nutzen. Die fährt zwischen Pasing und Ostbahnhof aber über den Südring, womit alle Halte auf der Stammstrecke entfallen.

Wann sind die nächsten Sperrungen der Stammstrecke geplant?

"Auch in den kommenden Jahren soll die Stammstrecke immer im Mai und im Oktober für ein Wochenende gesperrt werden", erklärt Bahnsprecher Bernd Honerkamp. 2018 sind die Sperrungen vom 11. bis zum 14. Mai und vom 19. bis zum 22. Oktober 2018 geplant.

