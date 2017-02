2017-02-17 06:51:06.0

München Stammstrecke wieder frei: Verkehrslage normalisiert sich

Nach einem Polizeieinsatz in München war die Stammstrecke am Freitagmorgen gesperrt. Mittlerweile hat sich der S-Bahn-Verkehr normalisiert. Vereinzelt kommt es zu Verzögerungen.

Die Sperrung auf der Münchner Stammstrecke zwischen Laim und Hackerbrücke ist aufgehoben. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, hat sich die Verkehrslage mittlerweile wieder normalisiert. Nur vereinzelt kommt es auf den S-Bahn-Linien noch zu Verzögerungen.

Grund war ein Polizeieinsatz im Hirschgarten

Laut DB war ein Polizeieinsatz an der Haltestelle Hirschgarten Grund für die Ausfälle am Freitagmorgen. Bis 8.30 Uhr war der gesamte S-Bahnverkehr zwischen den Haltestellen Laim und Hackerbrücke unterbrochen. Betroffen waren neben den S-Bahnen auch Regional- und Fernzüge. «Die Auswirkungen sind gravierend, weil an dieser Stelle sämtliche Züge verkehren, die München mit Zielen im Westen und Norden verbinden», sagte ein Bahn-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Das sorgte für S-Bahn-Chaos im Münchner Berufsverkehr, lange Wartezeiten für viele Reisende - und oftmals einen verärgerten Chef. Auch nachdem der Zugverkehr auf dem betroffenen Streckenabschnitt wieder aufgenommen wurde, dauerte es noch bis zum späten Vormittag, bis alle S-Bahn-Linien wieder fahrplangemäß verkehrten.

Zum Schutz der Einsatzkräfte durften auch keine Fern- und Regionalzüge in diesem Streckenabschnitt fahren, die Züge wurden über Güterverkehrsgleise und den Rangierbahnhof umgeleitet. Teilweise mussten Regionalzüge auch in Pasing und Freising vorzeitig wenden.

Bereits am Donnerstag war es auf der Stammstrecke zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Am Nachmittag wurde der Zugverkehr zwischen der Haltestelle Hackerbrücke und dem Hauptbahnhof für 45 Minuten unterbrochen - ebenfalls wegen eines Notarzteinsatzes. «Wir müssen in solchen Fällen den gesamten Bahnverkehr einstellen, um Rettungskräfte nicht zu gefährden», erklärte ein Bahn-Sprecher.