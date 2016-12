2016-12-23 12:46:30.0

Bayern Staus, Glatteis und Unfälle auf Bayerns zum Ferienbeginn

Die Reisewelle rollt auf Bayerns Straßen. In Teilen des Freistaats sorgt Glatteis für Unfälle und zusätzliches Verkehrschaos. Wie sich die Lage über die Feiertage entwickelt. Von Andreas Schnurrenberger

Pünktlich zum Ferienbeginn wird es eng auf den bayerischen Hauptreiserouten. Der ADAC warnt davor, dass es ab Freitagnachmittag zu größeren Staus kommen kann. Dann nämlich beginnen in allen Bundesländern die Weihnachtsferien und die Reisewelle erreicht ihren vorläufigen Höhepunkt.

Zudem sorgt Glatteis aufgrund von Frost und überfrierender Nässe seit Freitagvormittag in weiten Teilen des Freistaats für gefährliche Straßenverhältnisse und Unfälle. Betroffen ist vor allem der Osten Bayerns. Für die Oberpfalz und Niederbayern hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung wegen Glatteis herausgegeben. Auch Oberfranken und Teile Oberbayerns wie die Landkreise Freising und Rosenheim sind betroffen.

ANZEIGE

Blitzeis: Rutschpartien und Unfälle im Osten Bayerns

Allein in der Oberpfalz kam es aufgrund von spiegelglatten Straßen in den frühen Morgenstunden laut Polizei zu 80 Unfällen. Ein Unfallschwerpunkt war die A93. Auch in der Oberfranken krachte es nach Angaben der Beamten bis zu Beginn des Berufsverkehrs mehr als 60 mal. Die Straßen glichen "gefährlichen Rutschbahnen", heißt es dazu im Polizeibericht. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes soll sich die Glatteislage zum Nachmittag hin allerdings wieder entspannen. Schwaben und die Region Augsburg waren nicht betroffen.

In der Nacht auf Samstag besteht dem DWD zufolge vor allem in Südbayern und an den östlichen Mittelgebirgen Gefahr durch Frost. Im Süden und an den Alpenrändern bildet sich Nebel mit Sichtweiten von teilweise unter 150 Metern. Es kann zu Reifglätte kommen.

"In der Nacht zu Heiligabend bleibt es überwiegend trocken. Es kann aber nochmal glatt werden", warnt auch Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor. Nach seinen Worten werden die Temperaturen am Samstag dann wärmer. Sie sollen an den beiden Weihnachtsfeiertagen von anfänglich sechs auf bis zu zehn Grad steigen. "Ab Dienstag wird es dann wieder kälter", sagt der Wetterexperte voraus. An Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag ist laut Schmidt mit Regnen zu rechnen. Am Montag bleibe es dann aber voraussichtlich trocken.

ADAC warnt: Staus am Freitag und Montag

Während der ADAC für den heutigen Freitag von viel Verkehr und Stau ausgeht, rechnet er am Samstag (Heiligabend) und Sonntag (1. Weihnachtsfeiertag) generell mit ruhigem Verkehrsaufkommen. Darüber hinaus droht denjenigen Stau, die am Montagnachmittag in Richtung Norden fahren. "Denn zum Ende der Feiertage kehren in der Regel zahlreiche Weihnachtsurlauber bereits wieder zurück", heißt es dazu vom Automobilclub.

Besonders betroffen sind nach dessen Angaben unter anderem die A7, A8 und die A96 sowie die Strecken rund um München und andere großen Autobahnen in Bayern. Wer in die Berge will, sollte sich ebenfalls über die aktuelle Lage erkundigen, denn Pässe könnten jederzeit gesperrt sein.

Grenzkontrollen und Behinderungen im angrenzenden Ausland

Auch im angrenzenden Ausland wird sich der Reiseverkehr besonders am Freitag und Montag bemerkbar machen. Mit Staus ist etwa auf dem Brennerpass, der Fernpassroute und der Gotthard-Strecke zu rechnen. Wer aus Österreich nach Deutschland will, muss aufgrund der Grenzkontrollen wegen der Flüchtlinge mit Wartezeiten rechnen. Laut ADAC sind vor allem die Übergänge Suben auf der A3, Walserberg auf der A8 und Kiefersfelden auf der A93 betroffen.