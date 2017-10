2017-10-05 07:53:38.0

Bayern Steuerzahlerbund wartet mit neuer Liste der Steuersünden auf

Im vergangenen Jahr hatte der Steuerzahlerbund etwa die stark gestiegenen Kosten für die Sanierung des Staatstheaters am Gärtnerplatz in München moniert. Und heuer?

Der Bund der Steuerzahler in Bayern will am Donnerstag in Nürnberg und München auf Fälle von Steuerverschwendung im Freistaat aufmerksam machen. Der Verband will dabei die aus seiner Sicht zehn größten Sünden der öffentlichen Hand in einem Schwarzbuch vorstellen. Im vergangenen Jahr hatte der Steuerzahlerbund etwa die stark gestiegenen Kosten für die Sanierung des Staatstheaters am Gärtnerplatz in München moniert. Kritik regte sich auch am Bau eines neuen Versorgungszentrums im Frauengefängnis Aurach sowie an Ausschussreisen von Landtagsabgeordneten. Die Fälle von Verschwendung öffentlicher Gelder seien lediglich "die Spitze des Eisbergs", klagte damals die Vizepräsidentin des Steuerzahlerbundes, Maria Ritch. dpa/lby