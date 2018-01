2018-01-18 11:50:00.0

Tief "Friederike" Sturm legt Bahnverkehr lahm - Flugausfälle in München

Sturmtief "Friederike" hat Deutschland erreicht und richtet vor allem im Westen Schäden an. Züge und Flüge fallen durch den Sturm aus. In Augsburg hat der Zoo geschlossen.

Sturmtief "Friederike" hat am Donnerstag Deutschland erreicht. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wurden bereits Windgeschwindigkeiten von 60 bis 80 Stundenkilometern gemessen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) sagte.

Im Laufe des Tages werden Geschwindigkeiten von bis zu 115 Kilometern pro Stunde erwartet. Im Bergland kann es noch stürmischer werden. Für weite Teile Deutschlands liegen deshalb Unwetterwarnungen vor - unter anderem auch für das südliche Allgäu und Oberbayern, während in der Region Augsburg eine niedrigere Warnstufe gilt. Auswirkungen hat das auch auf den Zoo in Augsburg, der am Donnerstag bereits um 12 Uhr schloss.

ANZEIGE

Das Sturmtief "Friederike" wird der Vorhersage zufolge in einem breiten Streifen von Nordrhein-Westfalen und dem südlichen Niedersachsen über Nord- und Mittelhessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und am Nachmittag bis nach Sachsen und Südbrandenburg ziehen. Hier die wichtigsten Entwicklungen:

Bahnverkehr: In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen fahren keine Züge

Wegen des Sturmtiefs hat die Deutsche Bahn den Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und in Teilen von Rheinland-Pfalz gestoppt. Informationen über betroffene Züge bekommen Sie auf dieser Seite der Deutschen Bahn.

Außerdem hat die Deutsche Bahn im Norden die Geschwindigkeit auf den Strecken zwischen Wolfsburg und Berlin sowie Hannover und Würzburg reduziert. ICE- und IC-Züge dürfen dort vorläufig maximal Tempo 140 fahren, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag mit. Entsprechend komme es zu Verspätungen. Wegen eines umgestürzten Baumes wurde der Zugverkehr am Vormittag auf der Strecke Hamburg-Cuxhaven zwischen Stade und Horneburg unterbrochen.

Flugausfälle: Auch der Flughafen München streicht Flüge

Am Münchner Flughafen sind einige Flüge gestrichen worden. Acht Flüge von und nach Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Köln der Lufthansa wurden wegen des Sturmtiefs annulliert, wie der Flughafen München am Donnerstagmorgen mitteilte. Im Laufe des Tages könnten zudem noch weitere Flugausfälle hinzukommen, sagte ein Sprecher des Flughafens. Hier finden Sie eine Übersicht, welche Flüge stattfinden und welche ausfallen.

Auch am Flughafen Köln/Bonn fallen Flüge aus. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) unterbrach den Flugbetrieb um 11.25 Uhr für "vorerst eine Stunde", wie der Airport mitteilte. "Ab 12.30 Uhr sind Starts und Landungen nach jetzigem Stand wieder bedingt möglich", hieß es weiter.

In Düsseldorf lief der Flugbetrieb vorerst weiter. Laut einem Flughafensprecher gab es 18 Annullierungen. Teils war dies demnach auf stürmisches Wetter an anderen Flughäfen zurückzuführen.

Wind, Sturm und Orkan 1 von 5 vorherige Seite nächste Seite

WINDSTÄRKEN werden nach der von dem britischen Admiral Francis BEAUFORT (1774-1857) entwickelten Skala berechnet. Sie reicht von 0 Beaufort (Windstille) bis zur Stärke 12 (Orkan).



BÖEN sind kräftige Windstöße, die den Zehn-Minuten-Mittelwert der gemessenen Windgeschwindigkeit für bis zu 20 Sekunden übersteigen.



STÜRMISCHER WIND (Stärke 8) erreicht eine mittlere Geschwindigkeit von 62 bis 74 Kilometern pro Stunde - gemessen in zehn Metern Höhe über freiem Gelände.



Bei STURM fegt der Wind mit einer mittleren Geschwindigkeit von 75 bis 88 Stundenkilometer über freies Gelände (Stärke 9). Bei Wind mit Tempo 89 bis 102 (Stärke 10) spricht man von einem SCHWEREN, bei 103 bis 117 (Stärke 11) von einem ORKANARTIGEN STURM.



ORKANE sind besonders heftige Stürme mit 118 Kilometern pro Stunde und mehr (Stärke 12). Sie richten oft schwere Verwüstungen an. (dpa)

Auch auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen sorgte "Friederike" für massive Behinderungen. So wurden zwei Rheinbrücken bei Rees und Emmerich bis auf weiteres gesperrt, wie der Landesbetrieb Straßen mitteilte. Auf einer der Brücken war demnach ein Lastwagen umgekippt. Gesperrt wurde auch die Autobahn 61 zwischen Jackerath und Wanlo. Dort lag ein Lastwagen auf der Seite und blockierte die Bahn in Richtung Venlo.

Einsätze: Sturmtief "Friederike" beschäftigt Polizei und Feuerwehr

Schäden richtete der Sturm vor allem im Westen von Deutschland an. In Nordrhein-Westfalen wurden mehrere Menschen verletzt. So klemmte ein umstürzender Baum in Ratingen eine Frau ein, wie die Feuerwehr mitteilte. Fast zeitgleich wurden im Kreis Heinsberg zwei Fußgänger von einem Baum getroffen. Sie mussten von der Feuerwehr befreit werden und wurden nach erster Einschätzung der Feuerwehr schwer verletzt. Auch in Dortmund stürzte ein Baum auf einen Menschen. Die Feuerwehr konnte den Verletzten bergen.

Mit Sirenenalarm hat die Stadt Duisburg am Donnerstagmittag die Bürger vor den Gefahren gewarnt. Zudem trat der Krisenstab der Stadt zusammen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Behörden baten die Menschen in der Ruhrgebietsstadt, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Schüler und Kinder in Kitas sollten bis zur Entwarnung durch die Stadt in den Räumen bleiben. Die Duisburger Feuerwehr stufte die Sturmfolgen als Großschadenlage ein. Bis zum Mittag meldeten die Helfer 280 Einsätze im gesamten Stadtgebiet.

Die Landeshauptstadt Düsseldorf berief ebenfalls den Krisenstab ein. Ein Wildpark wurde geschlossen, auf den Friedhöfen fanden wegen der Gefahren durch die schweren Sturmböen keine Beisetzungen statt.

In Köln wurde ein Gesamtalarm für die Freiwillige Feuerwehr ausgelöst. Die Kölner Berufsfeuerwehr forderte darüber hinaus über einen Alarmruf Kräfte an, die dienstfrei waren. Bis zum späten Vormittag verzeichnete die Feuerwehr der größten Stadt Nordrhein-Westfalens gut 300 Einsätze.

In den Niederlanden starben zwei Menschen bei dem Sturm. In der Ortschaft Olst im Osten des Landes sei ein 62-jähriger Mann von einem abgebrochen Ast erschlagen worden, teilte die Polizei mit. In Enschede nahe der deutschen Grenze starb nach Polizeiangaben ein Autofahrer, nachdem ein Baum auf das Auto gefallen war. Auch in Belgien starb eine Frau, die von einem Baum erschlagen wurde.

Vielerorts fällt der Schulunterricht aus, etwa im Oberharz in Niedersachsen, in Teilen von Mittelhessen und Oberfranken. Aus Angst vor möglichen Sturmschäden hat die Stadt Hof auch vorsorglich alle Turnhallen im Stadtgebiet schließen lassen.

In Regionen, in denen Orkanböen drohen, empfehlen die Meteorologen, Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Sie warnen vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und Schäden an Gerüsten und Hochspannungsleitungen.

Schnee und Eis: Viele Unfälle auf glatten Straßen

Auch glatte Straßen sorgten am Donnerstag für Probleme. Infolge des Wetters verzeichnete die bayerische Polizei in der Nacht zum Donnerstag im nördlichen Schwaben und im nördlichen Oberbayern mehr als 100 Autounfälle, bei denen fünf Menschen leicht verletzt wurden. Die Polizei wies daraufhin, dass Unfälle nicht durch schlechte Witterung, sondern durch nicht angepasste Fahrweise ausgelöst würden.

In Baden-Württemberg kam kurz nach Mitternacht ein 23-Jähriger ums Leben. Er saß auf dem Beifahrersitz eines Wagens, der gegen einen Sattelzug schleuderte. Der Fahrer war bei Glätte zu schnell unterwegs gewesen. (AZ, dpa)