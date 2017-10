2017-10-03 07:47:14.0

Wetter Sturmböen und Dauerregen sorgen für ungemütlichen Feiertag

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Dauerregen und Sturmböen in Süddeutschland. Bis zum Nachmittag könnte es ungemütlich werden.

In Süddeutschland sorgen Sturmböen und Dauerregen für einen ungemütlichen Feiertag. Am heutigen Tag der Deutschen Einheit hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Unwettern in Schwaben gewarnt.

Im südlichen Schwaben dauern die Regenfälle demnach noch bis in den Nachmittag an, für den Raum Augsburg wurde die Warnung schon früh wieder aufgehoben. Dort müsse man sich aber noch auf Sturmböen mit bis zu 70 Stundenkilometern einstellen.

Im nördlichen Schwaben haben die Unwetter für kleinere Zwischenfälle gesorgt. Zwischen Dasing und Adelshausen war die A8 für eine dreiviertel Stunde gesperrt, meldete die Einsatzzentrale der Polizei auf Nachfrage. Der Wind habe große Äste heruntergerissen, sodass Autos nicht mehr durchkamen. In Augsburg auf der Berliner Alle überflutete der Starkregen den Bereich unter einer Brücke. Rund 20 Zentimeter hoch staute sich das Wasser nahe der MAN-Brücke.

Im südlichen Schwaben gab es bis zum Vormittag keine derartigen Fälle, meldet die Polizei. AZ