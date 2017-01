2017-01-13 07:19:38.0

Bayern Sturmtief wütet in Bayern: "Egon" bremst Autos und Züge aus

Der Deutsche Wetterdienst warnt davor, dass es am Freitag in ganz Bayern schwere Sturmböen geben kann. Für den Alpenrand gibt es sogar eine Unwetterwarnung.

Nach mehreren Unfällen wegen Glätte ruft der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch heute zu Vorsicht auf den Straßen auf. Für den Freitag warnt er in ganz Bayern vor Glätte sowie schweren Sturm- und Orkanböen, die in weiten Teilen Bayerisch-Schwabens Geschwindigkeiten von 100 Stundenkilometern erreichen können.

Unwetterwarnung für Ober- und Ostallgäu

Für den Alpenrand wie zum Beispiel im Ober- und Ostallgäu gelten sogar Unwetterwarnungen. Oberhalb von 1500 könnten demnach Orkanböen Geschwindigkeiten von 120 Stundenkilometern erreichen. Im Laufe des Nachmittags sollte der Sturm nachlassen.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord registrierte in der Nacht und am Morgen insgesamt 15 Unfälle - teilweise aufgrund von Glätte. Außerdem fielen vereinzelt Äste auf Straßen.

Die Deutsche Bahn reagiert auf die Schneefront und drosselt das Tempo der ICE-Züge auf 200 Stundenkilometer. Auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken verlängere sich die Fahrtzeit so um 10 bis 20 Minuten, hieß es. In der Regel fahren die ICE-Züge mit Spitzengeschwindigkeiten von 230 bis 300 Kilometern pro Stunde.

Die Wetterwarnstärken des Deutschen Wetterdienstes 1 von 6 vorherige Seite nächste Seite

Was bedeuten die Wetterwarnstärken des Deutschen Wetterdienstes wie "markantes Wetter" oder Unwetter? Wir geben einen Überblick.

Wetterwarnung: Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, trotzdem können wetterbedingt Gefährdungen auftreten. Bei Aktivitäten sollten man sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren und das Verhalten entsprechend anpassen.

Warnung vor markantem Wetter: Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten. Man sollte sich regelmäßig über die weiteren Wetterentwicklungen informieren.

Unwetterwarnung: Die erwartete Wetterentwicklung ist sehr gefährlich. Es können verbreitet Schäden durch das Wetter auftreten. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden.

Warnung vor extremem Unwetter: Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten. Es sind häufig größere Gebiete betroffen. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren. Es müssen die ausgegebenen Anweisungen der Behörden, Ordnungs- und Hilfskräfte befolgt werden.

Hitze- oder UV-Warnung: Die erwartete Wetterlage bringt in den nächsten Tagen hohe Temperaturen, relativ hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Windbewegung und intensive kurz- und langwellige Sonneneinstrahlung (Hitzewarnung). Die erwartete Wetterlage bringt eine erhöhte UV-Intensität (UV-Warnungen).

Mehrere Unfälle in Bayern

Vor allem in Franken sorgte Sturmtief "Egon" für Verkehrsbehinderungen. Die Polizei verzeichnete zahlreiche Einsätze wegen umgestürzter Bäume oder umgewehter Baustellenabsperrungen. Auf der Autobahn 7 bei Marktbreit (Kreis Kitzingen) kippte ein Lastwagen-Anhänger wegen des Sturmes um. Im Allgäu machten rutschige Straßen den Autofahrern am Morgen zu schaffen.

In weiten Teilen Bayerns rechnet der DWD am Freitag mit Schneefall. Im Allgäu und im Bayerischen Wald könnten bis zu zehn Zentimeter Neuschnee hinzukommen. Wegen des Sturms sei gerade in bergigen Regionen mit starken Schneeverwehungen zu rechnen. Auch in der Nacht zum Samstag soll es weiter schneien und wieder stärker stürmen. AZ/dpa/lby