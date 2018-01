2018-01-04 17:24:49.0

Veranstaltungen "Tatort Augsburg", Circus Krone und Eisenbahn: Tipps zum Wochenende

Der Circus Krone erinnert an seine langjährige Direktorin und der "Tatort Augsburg" geht in die zweite Runde. Wir stellen die regionalen Veranstaltungen zum Wochenende vor.

Samstag, 6. Januar: "In Memoriam"-Vorstellung im Circus Krone, Stammhaus München, 15 und 20 Uhr

Ein Verlust überschattet das aktuelle Programm des Circus Krone: Die langjährige Direktorin und Grande Dame des Circus Christel Sembach-Krone ist am 20. Juni letzten Jahres gestorben. Ihr zu Ehren widmen die 35 Artisten, Tierlehrer und Clowns ihr aktuelles Programm "In memoriam". Jana Mandana Lacey-Krone führt Elefanten und Hengste durch die Manege, die Truppe "Los Robles" dreht auf Motorrädern Loopings in einer Stahlkugel und die Clownsfamilie "Tony Alexis" will das Publikum zum Lachen bringen.

Samstag, 6. Januar: Shoppen, Speed-Dating-Komödie, Stadttheater Kaufbeuren, 19.30 Uhr

Fünf Männer, fünf Frauen und alle suchen sie die Liebe: In der Komödie "Shoppen" treffen unterschiedlichste Charaktere im Speed-Dating aufeinander, versuchen zu imponieren, Gemeinsamkeiten zu finden und verstricken sich dabei immer wieder in humorvolle Dialoge. Jürgen Popig inszeniert das Stück nach dem gleichnamigen Film von Ralf Westhoff auf der Bühne des Stadttheaters in Kaufbeuren. Der Eintrittspreis liegt zwischen 5 und 15 Euro. Im Vorverkauf sind Karten bei Lotto-Toto-Engels, Hafenmarkt 5, erhältlich. Weitere Informationen gibt es hier.

Samstag, 6. Januar: Eröffnung bayerisches Eisenbahnmuseum, 10 Uhr

Traditionell am Dreikönigstag startet das bayerische Eisenbahnmuseum in das neue Jahr. In Nördlingen können Besucher alte Lokomotiven besichtigen und bei einer Fahrt im Führerstand eine verkehrstechnische Zeitreise erleben. Außerdem präsentiert der Modell-Eisenbahn-Club Nördlingen Lokomotiven und Züge in Miniaturform.

Sonntag, 7. Januar: "Tatort Augsburg" geht in die zweite Runde, Gaswerk, Kühlergebäude, 20 Uhr

Parallel zum ARD-Krimi spielt am Sonntagabend die zweite Folge des Augsburger Tatorts: "Als die Bilder Tanzen lernten" ist der Titel der zweiten Folge. Die Uhren werden um ein ganzes Jahrhundert zurückgedreht, eine Spezial-Folge entführt das Publikum in die Zeit, "als die Bilder tanzen lernten". Ort des Verbrechens ist das ehemalige Gaswerk und neues Theaterareal, dessen Gelände ab der Spielzeit 2018/19 Interimsstandort für die Brechtbühne sein wird. Bei der zweiten Folge des "Tatort Augsburg" wird das neue Theaterareal zum ersten Mal für das Augsburger Publikum geöffnet. Die Tickets für den Tatort sind bereits ausverkauft.

(AZ)