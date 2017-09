2017-09-22 12:55:17.0

München Taxifahrer hat offenbar Fahrgast überfahren

In München hat ein Taxifahrer vermutlich einen 29-Jährigen überfahren und mehrere Meter mitgeschleift. Der 54-Jährige will den betrunkenen Mann nur aus seinem Auto gebeten haben.

Schwerstverletzt und regungslos lag ein 29-Jähriger am frühen Freitagmorgen, 15. September, auf der Kapuzinerstraße. Zufällig kam eine Zivilstreife der Polizei vorbei, rief den Notarzt und setzte Ermittlungen in Gang - die nun zu einem grausamen Ergebnis gekommen sind.

Die Münchner Polizei befragte den jungen Mann, der sich nur noch lückenhaft an die Nacht und den Unfallhergang erinnern konnte, schreiben die Beamten in ihrem Bericht. Nur noch einen Begleiter, mit dem er unterwegs war, konnte der 29-Jährige nennen.

Dieser erinnerte sich daran, dass der 29-Jährige in ein vorbeifahrendes Taxi gestiegen ist, nachdem sie gemeinsam in einer Kneipe waren. Der Bekannte selbst ging zu Fuß nach Hause.

Zusammen mit der Taxizentrale wurden mehrere Fahrzeuge ausfindig gemacht, die infrage kamen. Letztlich präzisierte die Polizei den Verdacht auf einen Fahrer, einen 54-jährigen Münchner.

München: Schleifspuren am Unterboden des Taxis

Dieser ist als Nachtfahrer bei einem Taxiunternehmen angestellt. Er räumte schließlich ein, den Mann mitgenommen zu haben. Allerdings ließ er ihn später wieder aussteigen, weil er betrunken und aggressiv gewesen sei. Der 54-Jährige erklärte weiter, dass der junge Mann auf sein Taxi eingeschlagen habe. Da sei er einfach weitergefahren, um eine Eskalation zu vermeiden.

Die Untersuchungen an dem Fahrzeug des 54-Jährigen ergaben aber ein anderes Bild, schreibt die Polizei. Am Unterboden fanden die Fahnder zahlreiche Schleif- und Anriebspuren, die augenscheinlich vom verletzten 29-Jährigen und dessen Kleidung stammten. Die Spuren lassen auf ein komplettes Überfahren schließen, so die Polizei.

Der 29-jährige Schwerstverletzte erlitt erhebliche Verletzungen im Kopf- und Schulterbereich. Nach dem letzten Ermittlungsstand ist er wohl über mehrere Meter unter dem Auto mitgeschleift worden. AZ