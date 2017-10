2017-10-26 06:52:27.0

Unterfranken Tragödie in Arnstein: Heute werden die Plädoyers gehalten

Der Prozess um den Tod von vier jungen Leuten in Arnstein neigt sich dem Ende zu. Heute könnte es zu einem Urteil im Fall um die sechs toten Jugendlichen kommen. Von Gisela Schmidt

Nachdem die Verteidiger des Angeklagten am Montag angekündigt haben, keine Beweisanträge zu stellen, wird heute mit den Plädoyers gerechnet. Die Reihenfolge ist zwar nicht vorgeschrieben, in der Regel hält aber zuerst der Staatsanwalt seinen Schlussvortrag. Es folgen die Anwälte der Nebenkläger, in diesem Fall die Vertreter eines Vaters und eines Elternpaares. Zuletzt plädieren die Verteidiger des Angeklagten. Danach zieht sich das Gericht zur Beratung zurück. Wie lange das dauert und ob die Kammer ihr Urteil noch heute verkünden wird, steht nicht fest.

Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung

Der 52-jährige Familienvater ist wegen fahrlässiger Tötung in sechs Fällen angeklagt. In seiner Laube kamen am 28. Januar seine Tochter, sein Sohn und vier Freunde der Geschwister durch eine Vergiftung mit Kohlenmonoxyd ums Leben. Die jungen Leute hatten in dem Gartenhaus eine Geburtstagsparty gefeiert.



Weil die Laube nicht ans öffentliche Stromnetz angeschlossen ist, hatte der Angeklagte vier Wochen vor der Feier im kleinen Technikraum des Gartenhauses einen leistungsstarken Generator installiert, der nur für den Betrieb im Freien ausgelegt war. Die von ihm selbst konstruierte „Auspuffanlage“, die die Abgase ausleiten sollte, war nach Ansicht eines im Prozess gehörten Gutachters des Landeskriminalamts „untauglich“.

Laut Paragraf 222 Strafgesetzbuchs wird „mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“, wer „durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht“.