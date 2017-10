2017-10-27 16:54:27.0

Justiz Trendwende: Zahl der Gefangenen in Bayerns Haftanstalten steigt wieder

8348 Personen saßen 2017 in Bayerns Gefängnissen eine Haftstrafe ab. Das sind 0,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten Häftlinge sitzen nicht zum ersten Mal.

Die Zahl der Häftlinge in bayerischen Gefängnissen ist in diesem Jahr gestiegen. Ende März saßen 8348 Strafgefangene und Sicherungsverwahrte in den 36 bayerischen Justizvollzugsanstalten ein. Nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom Freitag sind das 0,9 Prozent mehr als im Vorjahr.

Diebstahl ist häufig Grund für Haftstrafe

Im Jahr 2007 hatte die Zahl der Inhaftierten ihren bisherigen Höchststand erreicht. 9860 Personen verbüßten damals eine Freiheitsstrafe. Nach einem rückläufigen Trend in den vergangenen Jahren zeigt sich laut Landesamt nun wieder eine leichte Zunahme.

Diebstahl und Unterschlagung sind die häufigsten Delikte. In 21,9 Prozent der Fälle waren sie 2017 der Grund für die Haft. Danach folgten Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit und Drogenkriminalität. Der überwiegende Anteil, 71,8 Prozent, saß zum wiederholten Mal in Haft. Darunter finden sich auch Intensivtäter: 1962 Häftlinge waren fünf- bis zehnmal vorbestraft, 849 elfmal und öfter. 262 Personen verbüßten eine lebenslange Haftstrafe.

Unter den Inhaftierten besaßen 64,7 Prozent die deutsche Staatsbürgerschaft, die Zahl ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Frauen machten unter den Gefangenen einen geringen Anteil aus. 613 saßen zum Stichtag am 31. März ein, das entspricht 7,3 Prozent aller Gefangenen.

Zahl der jungen Inhaftierten ist rückläufig

Der Großteil der Inhaftierten ist männlich und über 21 Jahre alt, im Verhältnis 88,2 Prozent. Bei den 18- bis unter 21-jährigen Männern und Frauen sank die Zahl gegenüber dem Vorjahr um 10,7 Prozent auf 335 Gefangene. Zudem mussten 68 Minderjährige zwischen 14 und 17 Jahren im März eine Haftstrafe verbüßen.

In die Erhebung nicht einbezogen sind Personen in Untersuchungshaft, im Jugendarrest und in sonstiger Freiheitsentziehung wie Strafarrest oder Abschiebehaft. dpa