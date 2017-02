2017-02-02 19:57:11.0

Wetter Trübe Aussichten? So wird das Wetter am Wochenende

Nach dem kalten Januar startet der Februar mit milden Temperaturen. Bleibt das auch am Wochenende so, an dem Regen droht? Von Gideon Ötinger

Am Wochenende könnte es in Augsburg regnen - obwohl die Temperturen mild sind. Foto: René Lauer (Symbolfoto)