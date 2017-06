2017-06-09 17:37:31.0

Kreis Freising Unbekannter überfällt zwei Banken und ist auf der Flucht

Kirchdorf an der Amper und Kranzdorf liegen direkt nebeneinander. In beiden Orten wurde nun je eine Bank überfallen. Vom selben Täter? Die Polizei sucht mit Hochdruck.

Am heutigen Freitagmittag überfiel ein Unbekannter gegen 12 Uhr in Kirchdorf an der Amper eine Bank. Ein maskierter Mann betrat mit einer Waffe in der Hand die Filiale und flüchtete schließlich ohne Beute. Nur etwa 30 Minuten später erhielt die Polizei einen Notruf: Eine zweite Bank im etwa zehn Kilometer entfernten Kranzberg soll ebenfalls überfallen worden sein - diesmal mit mehreren Tausend Euro Beute.

Der Mann war laut Polizeiangaben maskiert und soll eine Strumpfmaske über dem Gesicht getragen haben. Die Beschreibung des Täters durch Zeugen ist beinahe identisch. Vermutlich handelt es sich um denselben Mann. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt:

30 bis 35 Jahre alt

ganz kurze Haare oder Glatze

athletische Figur

sprach Hochdeutsch

bekleidet mit blauer Jeans und dunkelblauem T-Shirt

helles Cap

helle Sportschuhe

wahrscheinlich mit einem dunklen Auto auf der Flucht

AZ/goro