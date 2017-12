2017-12-25 12:28:16.0

Kempten Unbekannter zündet Hund an - Tier stirbt

Ein Unbekannter hat Heiligabend in Kempten einen Hund angezündet. Die Polizei geht davon aus, dass das Tier zum Zeitpunkt der Tat noch gelebt hat.

Laut Polizeibericht beobachteten gegen 21 Uhr mehrere Menschen in der Duracher Straße in Kempten, wie ein Mann ein Feuer anzündete. Ein Passant sprach ihn an, woraufhin der Unbekannte mit dem Fahrrad in Richtung Innenstadt flüchtete.

An der Kreuzung Hanebergstraße verlor der Passant den Flüchtenden aus den Augen. Erst dann realisierte der Zeuge, dass ein Hund mit hellem Fell in Brand gesteckt worden war. Aufgrund der Umstände am Brandort geht die Polizei davon aus, dass der Hund noch lebte und in den Flammen verbrannte.

ANZEIGE

Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden. Er war dunkelhäutig, ca. 170 cm groß und etwa 25 Jahre alt. Er trug eine Jeans, weiße Schuhe, eine blaue Softshelljacke mit einer weißen Linie von Schulter zu Schulter und ein schwarzes Stirnband. Zudem hatte er auffällige Rastalocken, welche nach oben gebunden waren. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein dunkles Herrenrad. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0831/99092141. (AZ)