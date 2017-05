2017-05-08 12:26:28.0

Nürnberg Unfallserie auf A6 - Rund 80 Gaffer behindern Rettungskräfte

Nach einem Unfall auf der A6 haben Gaffer laut Polizei die Arbeit der Retter massiv behindert. Ein Polizeisprecher sagte: "Die Leute standen in mehreren Reihen mit ihren Kameras."

Nach mehreren Lkw-Auffahrunfällen mit einem Schwerverletzen auf der Autobahn 6 bei Roth in Mittelfranken haben rund 80 Schaulustige am Montagmorgen die Arbeit der Rettungskräfte stark behindert. Ein Polizeisprecher sprach von "katastrophalen Zuständen". Die Gaffer hätten teils direkt im Unfallbereich versucht, Foto- und Filmaufnahmen von einem Getränkelaster zu machen, dessen Ladung - vor allem Getränke-Dosen- , sich über die gesamte Fahrbahn verteilt hatte. "Die Leute standen in mehreren Reihen mit ihren Kameras."

Rettungskräfte kamen nur schwer zur Unfallstelle

Die Polizei musste letztlich Absperrmaßnahmen einleiten, um die Schaulustigen zurückzudrängen. "Das hat eine große Zahl Einsatzkräfte gebunden, die eigentlich dazu da sind, Leben zu retten", betonte der Sprecher. Weil etliche Personen ihre Fahrzeuge verlassen hatten, um Fotos zu machen, sei auch die Bildung einer Rettungsgasse so gut wie nicht möglich gewesen. "Die Rettungsfahrzeuge sind zunächst überhaupt nicht zum Unfallort durchgekommen", erläuterte der Sprecher.

ANZEIGE

Die Autobahn in Richtung Heilbronn war mehrere Stunden voll gesperrt. Der schwer verletzte Fahrer eines Kleintransporters, der auf das Stauende aufgefahren war, wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. dpa, lby