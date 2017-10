2017-10-23 13:35:46.0

Wetter Ungemütliches Wetter: Kommt schon bald der erste Schnee?

Nach den goldenen Herbsttagen in der vergangenen Woche folgt ein großer Temperatursturz. Wie wird das Wetter in den kommenden Tagen? Und wann fällt der erste Schnee?

Es ist ungemütlich draußen. Nach den wunderbar sonnigen Herbsttagen in der vergangenen Woche fühlt sich das nasskalte Wetter unschön an. Noch dazu kommt die immer länger andauernde Dunkelheit. Jetzt heißt es: durchhalten! Denn in den kommenden Tagen steigen die Temperaturen zunächst wieder ein bisschen an. Wenn auch nicht auf Dauer.

Janina Wendling von Wetterkontor sagt: "Es geht bald wieder bergauf". Am Dienstag und Mittwoch seien bis zu 14 Grad drin. Dazu ein Mix aus Sonne, Wolken und nur wenig Regen. Am Donnerstag könnten bei wechselnder Bewölkung sogar bis zu 17 Grad in der Region rund um Augsburg drin sein, sagt die Meteorologin.

Die Schneefallgrenze sinkt zum Wochenende

Und dann? "Ab Freitag wird es leider wieder ungemütlich", sagt Wendling. Die Temperaturen sinken in den einstelligen Bereich. Dazu kommt Regen und kalter Wind. Auch die Schneefallgrenze wird am Wochenende voraussichtlich ab Freitag von 2000 auf 1000 Meter sinken. In höheren Lagen und in den Alpen ist die Schneegefahr am Wochenende also groß.

Zumindest in Augsburg und der näheren Umgebung wird so schnell aber kein Schnee fallen, sagt die Expertin: "In der nächsten Woche sieht es nicht danach aus. Für Anfang November sei Schnee aber nichts Ungewöhnliches. Bleibt also zu hoffen, dass der Winter noch ein bisschen auf sich warten lässt. kinp