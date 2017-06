2017-06-22 16:46:00.0

Unwetter Unwetter wüten in Norddeutschland - auch in Bayern drohen Gewitter

In Norddeutschland wüten bereits Unwetter: Ein Mensch ist gestorben, das Hurricane-Festival bittet um spätere Anreise. Der deutsche Wetterdienst erwartet auch für Bayern Gewitter.

Aufgrund von schweren Unwettern im Norden Deutschlands hat die Deutsche Bahn den Verkehr in den betroffenen Regionen eingestellt. In Hamburg wurde zudem ein Tornado gesichtet.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) sind auch in Bayern am Donnerstag Unwetter möglich. In einer Vorabinformation teilt er mit, dass vor allem in Nordbayern ein hohes Risiko bestehe.

Deutscher Wetterdienst: In diesen Landkreisen in der Region drohen Gewitter

Aber auch in Schwaben und angrenzenden Landkreisen könnte es zu Unwettern kommen. Das betreffe aktuell (Stand 16.45 Uhr) die Stadt und den Kreis Augsburg sowie die Landkreise Günzburg, Neu-Ulm, Dillingen, Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen.

Hier drohen Gewitter, Starkregen, Hagel mit einem Korndurchmesser von bis zu fünf Zentimetern und orkanartige Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern Windgeschwindigkeit.

Bei einer Vorabinformation handelt es sich noch um keine Warnung. Die Angaben werden in den kommenden Stunden vom DWD konkretisiert.

Die Wetterwarnstärken des Deutschen Wetterdienstes 1 von 6 vorherige Seite nächste Seite

Was bedeuten die Wetterwarnstärken des Deutschen Wetterdienstes wie "markantes Wetter" oder Unwetter? Wir geben einen Überblick.

Wetterwarnung: Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, trotzdem können wetterbedingt Gefährdungen auftreten. Bei Aktivitäten sollten man sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren und das Verhalten entsprechend anpassen.

Warnung vor markantem Wetter: Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten. Man sollte sich regelmäßig über die weiteren Wetterentwicklungen informieren.

Unwetterwarnung: Die erwartete Wetterentwicklung ist sehr gefährlich. Es können verbreitet Schäden durch das Wetter auftreten. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden.

Warnung vor extremem Unwetter: Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten. Es sind häufig größere Gebiete betroffen. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren. Es müssen die ausgegebenen Anweisungen der Behörden, Ordnungs- und Hilfskräfte befolgt werden.

Hitze- oder UV-Warnung: Die erwartete Wetterlage bringt in den nächsten Tagen hohe Temperaturen, relativ hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Windbewegung und intensive kurz- und langwellige Sonneneinstrahlung (Hitzewarnung). Die erwartete Wetterlage bringt eine erhöhte UV-Intensität (UV-Warnungen).

Für die Zeit davor warnt der DWD vor starker Wärmebelastung und erhöhter Waldbrandgefahr. Speziell in Schwaben wird vor hoher UV-Belastung gewarnt. In Augsburg klettern die Temperaturen voraussichtlich auf bis zu 32 Grad.

Auch in den nächsten Tagen werden sich in Bayern laut DWD Hitze und Gewitter weiter abwechseln. Bis Sonntag komme es vor allem in Süddeutschland immer wieder zu heftigen Gewittern. Die Temperaturen liegen aber weiter häufig über der 30-Grad-Grenze.

In anderen Bundesländern wüten schon Unwetter

In anderen Teilen Deutschlands wüten die Unwetter bereits. In Norddeutschland musste am Donnerstagmittag vielerorts der Zugverkehr eingestellt werden. Umgestürzte Bäume haben beinahe alle ICE-Strecken im Norden lahmgelegt, wie eine Bahnsprecherin in Berlin am Donnerstag sagte.

Der DWD berichtet von einem Tornado in Hamburg. Meteorologen der Luftfahrtberatung hätten einen typischen "Luftschlauch" gesehen, der wenige Minuten lang zu sehen war, aber nur selten Bodenkontakt hatte. Das könne im Lauf des Tages noch weiter passieren, die "sehr explosiven Voraussetzungen" für das in Deutschland sehr seltene Unwettereignis liegen einem DWD-Meteorologen zufolge in Teilen des Landes vor.

Die Strecken Hamburg-Berlin, Hamburg-Hannover, Bremen-Hannover und Hannover-Wolfsburg-Berlin seien derzeit unterbrochen. Wann die Strecken wieder befahrbar seien, lasse sich noch nicht absehen.

Im norddeutschen Uelzen ist ein Mann bei den Unwettern gestorben. Der 50-Jährige saß in einem Auto auf einem Parkplatz, als ein Baum auf den Wagen stürzte. Seine Frau, die daneben saß, überlebte leicht verletzt.

In der Gemeinde Fliegenberg im Kreis Harburg ist eine ganze Schafherde mit 20 bis 30 Tieren unter einem Baum begraben worden, zahlreiche Tiere starben.

Beim "Hurricane"-Festival gab es ein kurzes aber heftiges Gewitter. Dort könnte es weitere Unwetter geben. "Am Abend und in der Nacht drohen im Norden weiterhin Gewitter mit Hagel und Starkregen", sagte DWD-Meteorologe Thomas Ruppert.

Im Hinblick auf das "Hurricane" sagte er: Natürlich könne ein Unwetter im Freien sehr gefährlich sein - etwa wenn Blitze einschlügen, große Hagelkörner herunter kämen oder Panik wegen eines solchen Wetterereignisses ausbreche. Im vergangenen Jahr waren bei einem Blitzeinschlag auf dem Festival "Rock am Ring" in der Eifel mehrere Menschen verletzt worden.