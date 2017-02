2017-02-01 07:25:21.0

Wetter Unwetterwarnung im Allgäu - Augsburger Zoo bleibt wegen Glatteis geschlossen

Auf den Straßen besteht bei Temperaturen unter null Grad weiter Glättegefahr. In den Kreisen Oberallgäu und Lindau warnt der Deutsche Wetterdienst dagegen vor starkem Tauwetter.

Autofahrer sollten auf den Straßen weiter vorsichtig sein - gerade nachts und in den Morgenstunden. Wie Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor am Dienstag unserer Redaktion sagte, bestehe immer noch Glättegefahr. "Es ist noch nicht ausgestanden", so Schmidt. Bei Temperaturen um null Grad könnte erneut Glatteis entstehen.

Das sieht auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) so. Der DWD warnt, bis Mittwoch, 11 Uhr, könne es in ganz Schwaben auf den Straßen glatt werden - ebenso in den oberbayerischen Landkreisen Neuburg an der Donau und Landsberg am Lech, die ebenfalls zu unserem Verbreitungsgebiet zählen. "Es muss mit Glätte durch verbreitet überfrierende Nässe sowie geringfügigen Schneefall gerechnet werden", heißt es auf der Internetseite des DWD. Auch der Augsburger Zoo reagiert auf die Glätte: Der Zoo bleibt am Mittwoch geschlossen. Schon am Dienstag hatte er nicht geöffnet.

ANZEIGE

Unwetterwarnung für die Landkreise Oberallgäu und Lindau

In den Landkreisen Landsberg am Lech, Unterallgäu, Ostallgäu sowie in Kaufbeuren und Kempten wird zusätzlich vor Tauwetter gewarnt. Für die Landkreise Oberallgäu und Lindau hat der DWD zudem eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. Dort sei bis Mittwoch, 12 Uhr mit starkem Tauwetter zu rechnen, heißt es. AZ

Mehr zum Thema gibt es hier in unserem Winter-Special. Darin geht es unter anderem um diese Fragen: