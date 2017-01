2017-01-25 17:33:14.0

Kreis Bamberg Verdächtige gestehen Mord an 26-jährigem Syrer in Asylunterkunft

Ein Syrer stirbt in einer Asylbewerberunterkunft in Oberfranken einen gewaltsamen Tod. Die Behörden kommen zwei Landsleuten des Opfers auf die Spur.

Wenige Tage nach dem gewaltsamen Tod eines 26-jährigen Syrers in einer Asylbewerberunterkunft in Unterleitenbach (Landkreis Bamberg) haben zwei 19 und 22 Jahre alte Männer gestanden, ihren Landsmann ermordet zu haben. Sie wollten den Mann nach eigenen Angaben ausrauben und verhindern, dass er eine weitere geplante Tat des Duos verrät.

Die Polizei teilte am späten Dienstagabend mit, dass gegen die beiden Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden sei. Die Festnahme habe bereits am Montag stattgefunden. Das Opfer war am vergangenen Freitag von einem Verantwortlichen der Asylbewerberunterkunft Unterleiterbach tot in einem Zimmer gefunden worden. Der Leichnam wies mehrere tödliche Stichverletzungen auf.

Die Kriminalpolizei richtete eine Sonderkommission mit mehr als 30 Beamten ein. Am Dienstag fanden die Beamten bei der Bahnstrecke zwischen Bamberg und Lichtenfels sowie in einem nahegelegenen Bach die Tatwaffen und persönlichen Gegenständen des Opfers. dpa