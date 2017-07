2017-07-14 07:58:00.0

München Vergewaltigung auf Uni-Toilette: Heute soll das Urteil fallen

Im Prozess um eine Vergewaltigung in einer Münchner Uni-Toilette hat die Verteidigung auf Freispruch wegen Schuldunfähigkeit plädiert. Heute fällt voraussichtlich das Urteil.

Es ist ein Fall, der bundesweit Aufsehen erregte: Eine Studentin wird an einem Nachmittag im Januar auf einer Toilette der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität vergewaltigt. Wenige Tage später kehrt der Verdächtige zum Tatort zurück und wird dort festgenommen. Bei seiner Vernehmung gesteht er die Tat. Den letzten Verhandlungstag vor der Urteilsverkündung beherrschte vor allem eine Frage: Handelte der 26 Jahre alte Psychotiker schuldhaft?

Die Verteidigung plädierte auf Freispruch wegen Schuldunfähigkeit. Ihr Mandant sei bis zu seiner Heilung in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen, forderten die beiden Anwälte am Donnerstag vor dem Landgericht München I. Bei einer paranoiden Schizophrenie habe man keine Kontrolle über sein Gehirn, sagte die Anwältin. Sie habe bis heute "keinen vernünftigen Satz" mit ihrem Mandanten wechseln können. Die Stimmen in seinem Kopf "haben ihn letztendlich geleitet".

Die Staatsanwältin forderte dagegen eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und zehn Monaten und die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Sie sah eine verminderte Schuldfähigkeit als gegeben. Der Mann habe jedoch planmäßig und mit hoher krimineller Energie gehandelt.

Der 25-Jährige wollte laut Anklage noch eine Studentin überfallen

Ihm wird vorgeworfen, die 25-Jährige damals vergewaltigt und ihr dabei einen frisch verheilten Arm erneut gebrochen haben. Drei Tage später wollte er laut Anklage erneut eine Studentin überfallen, wurde aber durch deren laute Schreie in die Flucht geschlagen. Die versuchte zweite Vergewaltigung zweifeln die Anwälte des Mannes an. Kurz darauf wurde der Verdächtige in der Universität festgenommen. Bei seiner Vernehmung hatte er die Tat gestanden. Die Staatsanwaltschaft lastet ihm darüber hinaus Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie eine weitere Körperverletzung an, weil er bei seiner Festnahme einen Polizeibeamten mit einem Faustschlag verletzt haben soll.

Das Opfer, eine Musikstudentin, leidet bis heute unter der Tat: Die Schreibfähigkeit ihrer rechten Hand ist auf kurze Zeit beschränkt. Zudem sei es ihr momentan nicht möglich, ein Instrument zu spielen, so ihr Anwalt. Er kritisierte, dass sie ihre Aussage öffentlich und in Anwesenheit des Angeklagten hatte machen müssen. Laut ihres Vaters erlitt die junge Frau nach der Aussage Anfang Juli einen Zusammenbruch. Auslöser sollen zwei Journalisten gewesen sein, die nach der Verhandlung mit einer Kamera auf sie zugekommen waren. Das Urteil wird am Freitag gegen Mittag erwartet. dpa/lby

