2017-06-14 21:32:54.0

Berge Vermisster Bayer mumifiziert in Salzburger Bergen gefunden

Er war mit zwei Begleitern auf einen Vorgipfel des Hohen Gölls nahe Salzburg gestiegen. Dann fehlte von ihm acht Monate lang jede Spur. Bis ihn zwei Paragleiter tot entdeckten.

Zwei Paragleiter haben in den Salzburger Bergen einen vermissten Bayern entdeckt - mumifiziert. Der Leichnam lag am Hohen Göll bei Golling in einer Höhe von rund 1800 Metern, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er wurde mithilfe eines Hubschraubers geborgen. Bei einer Obduktion klärten Gerichtsmediziner die Identität des Toten. Es handelt sich um einen 23-Jährigen aus dem Landkreis Mühldorf am Inn, der am 1. Oktober mit zwei Begleitern auf einen Vorgipfel des Gölls gestiegen war. Dort trennten sich die beiden anderen von dem 23-Jährigen. Bis zu seinem Auffinden am Sonntag fehlte von ihm jede Spur. dpa