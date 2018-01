2018-01-22 14:04:00.0

Mittelfranken Vermisstes Ehepaar in Schnaittach: Polizei findet zwei Leichen

Seit Mitte Dezember gilt ein Paar aus dem Nürnberger Land als vermisst. Nun sind der 25 Jahre alte Sohn und dessen Frau ins Visier der Polizei geraten.

Nach dem Verschwinden eines Ehepaars aus Schnaittach nahe Nürnberg hat die Polizei auf dem Grundstück der Eheleute zwei Leichen gefunden. Sie seien noch nicht identifiziert, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Am Vormittag hatten die Ermittler den Sohn des Paars sowie dessen Ehefrau festgenommen. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Details wollten die Beamten am späten Nachmittag auf einer Pressekonferenz in Nürnberg berichten.

Die 66 Jahre alte Frau sowie ihr 70-jähriger Ehemann hatten am 13. Dezember des vergangenen Jahres ihr Wohnhaus im Landkreis Nürnberger Land verlassen und waren seitdem nicht mehr gesehen worden. Ihr Sohn hatte sie erst später als vermisst gemeldet.

Der Tatverdacht richte sich gegen den 25-jährigen Sohn der Vermissten sowie gegen dessen 22-jährige Ehefrau. Die Verdächtigen wurden am Morgen von Spezialeinsatzkräften festgenommen. "Im Moment laufen die Vernehmungen", sagte Polizeisprecherin Elke Schönwald. "Aktuell suchen wir im Bereich des Anwesens", antwortete sie auf die Frage, wo die Polizei das vermisste Paar vermutet.

Nach den ersten Angaben des Sohnes wollten dessen Eltern in den Urlaub fahren. Erst nachdem sie nicht zurück gekommen seien, habe er sie als vermisst gemeldet, sagte Schönwald. Zunächst habe dies plausibel geklungen. In den Äußerungen des 25-Jährigen seien jedoch Widersprüche aufgetaucht und daher habe die Kripo Schwabach eine Ermittlungsgruppe gegründet. (dpa/lby)