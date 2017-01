2017-01-26 11:30:51.0

Region Viel Schokolade, viel Musik: Die Tipps zum Wochenende

Musik, Theater, Flohmärkte - und viel Schokolade. In Augsburg ist am Wochenende einiges geboten. Und nicht nur dort: Auch ein Blick nach München oder Ulm lohnt sich. Eine Auswahl.

Musik am Wochenende

Musikalisch wird es am Freitag ab 20.30 Uhr mit Pardon Ms. Arden in der Soho Stage in der Augsburger Ludwigsstraße.

In München ist ebenfalls am Freitag ab 20 Uhr das Europamusicale Festival Orchester im Gasteig mit Werken von Mozart zu hören. Karten gibt es unter der Telefonnummer 089/ 54818181.

André Rieu und das Johann Strauss Orchester sind ab 20 Uhr in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm zu Gast. Unter 0731/ 1662125 werden Ticketanfragen entgegengenommen.

Am Samstag sind UB 40 ab 20 Uhr in der Muffathalle in München zu hören. Karten gibt es unter 089/ 54818181.

Die Band Skaos spielt ab 20 Uhr im Roxy in Ulm. Konzerttickets gibt es unter der Telefonnummer 0731/ 968620.

Theater und Oper am Wochenende

Das Sensemble-Theater in Augsburg zeigt am Freitagabend "I hired a contract Killer" von Aki Kaurismäki. Beginn ist um 20.30 Uhr. Karten gibt es unter der Telefonnummer 0821/ 3494666 - auch für die Vorstellung am Samstag.

In München wird ab 19 Uhr "Macbeth" von Shakespeare im Residenztheater aufgeführt. Kartenanfragen werden unter 089/ 21851920 entgegengenommen.

In Ulm beginnt am Freitag um 19.30 Uhr das Schauspiel "Pornographie" von Stephens im Theater. Reserviert werden kann unter 0731/ 1614444.

Die "Grattler-Oper" wird am Samstag ab 19.30 Uhr im Augsburger Parktheater in Göggingen aufgeführt. Karten gibt es unter der Telefonnummer 0821/ 9062222.

In Günzburg wird am Sonntag ab 18 Uhr "Die Spanische Gräfin" mit Christine Neubauer gezeigt. Hier lesen Sie einen ausführlichen Vorbericht. Karten gibt es unter 08221/ 366320.

Flohmärkte am Wochenende

Flohmärkte sind am Freitag in Augsburg von 6 bis 16 Uhr in der Schwimmschulstraße sowie zur gleichen Zeit auf dem Parkplatz vor der "Rockfabrik" in der Riedingerstraße.

Der "1. Handmade-Kreativmarkt" findet am Samstag in der Messe Augsburg von 11 bis 18 Uhr statt, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

In Großmehring gibt es am Sonntag von 10 bis 15 Uhr einen Modelleisenbahn- und Spielzeugmarkt.

Und sonst: Beauty- und Schokoladentage

Im Kongress am Park in Augsburg finden am Wochenende, am Samstag von 13 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 13 bis 19 Uhr, die Beauty- und Schokoladentage statt.

Bei den Augsburger Beautytagen gibt es laut Veranstalter alles rund um "Beauty und Fashion", "Trend und Lifestyle", "Sport und Freizeit" und "Gesundheit und Wellness". Über 30 Aussteller sind dabei. Der Eintritt kostet 10 Euro (9 Euro ermäßigt, unter 18 Jahren ist der Eintritt in Begleitung der Erziehungsberechtigten frei).

Bei "Bitter Süß – Die Schokoladentage" zeigen neben renommierten Confiserien viele lokale, regionale wie nationale und internationale Aussteller ihre Produkte. 6 Euro kostet der Eintritt (5 Euro ermäßigt, auch hier ist der Eintritt unter 18 Jahren in Begleitung der Erziehungsberechtigten frei). Jeder Besucher erhält eingangs ein Stückchen handgemachte Schokolade - solange der Vorrat reicht. AZ