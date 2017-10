2017-10-18 12:08:00.0

Kaufbeuren Von eigenem Laster überrollt: 60-Jähriger erliegt Verletzungen

Der 60-Jährige, der am Dienstag in Kaufbeuren von seinem eigenen Laster überrollt worden war, ist jetzt seinen Verletzungen erlegen.

Dies teilte am heutigen Mittwoch die Polizei mit. Der Fahrer eines Mülltransporters ist am Dienstagmorgen in Kaufbeuren von seinem eigenen Laster überrollt und schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, war der Lastwagen dann etwa 30 Meter führerlos durch eine leicht abschüssige Gasse der Altstadt gerollt. Der Mülllaster kam erst zum Stehen, als er gegen ein geparktes Auto prallte.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen rangierte der 60-jährige Fahrer mit offener Türe und stieß dabei unbeabsichtigt gegen eine Hausmauer. Dadurch fiel er aus dem Führerhaus und geriet unter das rollende Fahrzeug, so die Polizei. Die Unfallermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen.

Sein Beifahrer erlitt durch den Unfall einen Schock und musste von einem Kriseninterventionsteam betreut werden. (AZ)