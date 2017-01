2017-01-18 07:00:00.0

Wetter Vorsicht auf den Straßen: Wetterdienst warnt vor Glätte

Es bleibt kalt und glatt in Bayerisch-Schwaben. Die Temperaturen fallen heute auf bis zu minus 10 Grad. Außerdem kann es Schneeverwehungen und Windböen geben.

Mit Temperaturen von verbreitet zweistelligen Minus-Graden hat Bayern eine klirrend-kalte Nacht erlebt. Am kältesten war es in der Nacht zum Mittwoch in Oberstdorf im Allgäu, wo nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes minus 17 Grad registriert wurden. Minus 16 Grad waren es demnach in Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkirchen), 14 Grad unter dem Gefrierpunkt wurden im unterfränkischen Ostheim vor der Rhön gemessen.

Auch in Bayerns Großstädten war es frostig: In München wurden minus 8 Grad gemessen, in Augsburg waren es am Morgen minus 6 Grad.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es auch weiterhin klirrend kalt. Der DWD warnt am Mittwoch nahezu bundesweit vor Frost. Für Bayerisch-Schwaben gelten zudem örtlich Warnungen vor Glätte, Windböen und Schneeverwehungen.

In der Nacht auf Mittwoch blieben mehrere Menschen mit ihren Autos im Schnee stecken, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilte. Auf der B12 bei Germaringen kam es zudem zu einem Glätteunfall - die Straße ist derzeit in Richtung Buchloe gesperrt (mehr dazu lesen Sie hier).

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord spricht von "keinen besonderen Einsätzen" wegen Glätte.

Lawinenwarnung in den Alpen

Am Mittwoch bleiben die Temperaturen im Minusbereich. In Augsburg prognostiziert der Wetterdienst Temperaturen von bis zu minus 8 Grad, in Kempten von bis zu minus 10 Grad.

Der Lawinenwarndienst Bayern gibt die Warnstufe 3 von 5 für die Allgäuer Alpen heraus. Das bedeutet eine "erhebliche Lawinengefahr". Dafür sorgt locker gefallener Neuschnee. Vor allem oberhalb der Waldgrenze könnten einzelne Skifahrer Schneebrettlawinen auslösen.

Temperaturen in dieser Woche

In unserer interaktiven Karte sehen Sie, welche Temperaturen in den kommenden Tagen an ausgewählten Orten erreicht werden. Ganz vorn mit dabei: die Zugspitze mit bis zu minus 23 Grad und Oberstdorf mit bis zu minus 20 Grad. AZ/dpa/lby