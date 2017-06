2017-06-12 06:24:00.0

Bayern Waltenbergerhaus - der neue Hingucker in den Allgäuer Alpen

Erstmals ist im Allgäu eine Alpenvereinshütte abgerissen und neu gebaut worden. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit öffnet das Waltenbergerhaus am Donnerstag. Von Michael Munkler

Nach eineinhalb Jahren Bauzeit ist das neue Waltenbergerhaus in den Oberstdorfer Bergen fertig. 3,3 Millionen Euro hat die Alpenvereinssektion Allgäu-Immenstadt in den Abriss der alten Hütte und den Neubau gesteckt. Kommenden Donnerstag öffnet das Haus für Übernachtungs- und Tagesgäste. Am Wochenende hatte die Sektion all diejenigen eingeladen, die mit dem Bauprojekt zu tun hatten – sozusagen zum Probeschlafen.

Hell und weitläufig ist die neue Gaststube, die großen Panoramafenster ermöglichen einen beeindruckenden Blick auf die Oberallgäuer Berge. Die Matrazenlager und die Betten sind aus Naturholz. Zukunftsweisend ist die Energietechnik: Eine große Fotovoltaikanlage mit hoher Batterie-Speicherkapazität und entsprechend dimensioniertem Warmwasser-Pufferspeicher sollen den Hüttenbetrieb weitgehend energieautark ermöglichen.

Neubau in den Oberstorfer Bergen

Dass etwas mit dem Waltenbergerhaus passieren muss, war spätestens 2011 klar. Ab diesem Zeitpunkt war der Betrieb der Hütte vom Landratsamt nur noch geduldet, eigentlich hätte das Haus umgehend geschlossen werden müssen. Denn es entsprach beispielsweise nicht mehr den Brandschutzbestimmungen. Der jetzige Neubau ist das Resultat eines Architektenwettbewerbs, den der Oberstdorfer Peter Fischer gewann.

Ende 2015 wurde die alte Hütte abgerissen und noch mit den Fundamenten begonnen. Architekt Fischer sagt über das gesamte Projekt: „Das war eine der schwierigsten Aufgaben in meinem Berufsleben.“ Er erinnerte an die vielen Stunden Schneeschaufeln, an Gräben, die die Arbeiter in den meterhohen Schnee gezogen haben, um vom Hubschrauberlandeplatz zur Baustelle zu kommen. 276 Stunden lang seien die Bauarbeiter nur damit beschäftigt gewesen, Schnee zu schaufeln, berichtet Sektionsvorsitzender Geert-Dieter Gerrens. Und Geschäftsführer Matthias Hill spricht von einer „sensationellen Einsatzbereitschaft der Handwerker.“

Endlich habe die Wirtsfamilie mit zwei Buben nun auch eine vernünftige Wohnung, sagt Gerrens. In der alten Hütte musste sich die Hüttenwirtsfamilie Karlinger mit spärlichen 15 Quadratmetern begnügen. Von der alten Hütte übrig geblieben ist nur der kleine Winterraum.

Den Übernachtungsgästen stehen neben modernen Sanitäranlagen auch Duschen zur Verfügung. Nasse Schuhe, Kleidung und Bergausrüstung können in einem beheizten Raum getrocknet werden. Genutzt wird dafür die Abwärme der Küchen-Kühlschränke.

Waltenbergerhaus war bisher älteste Alpenvereinshütte in den Allguer Alpen

Das Waltenbergerhaus galt bisher als älteste Alpenvereinshütte in den Allgäuer Alpen. Und es ist die erste Alpenvereins-Unterkunft im Allgäu, die komplett abgerissen und neu aufgebaut wurde. Im gesamten bayerischen Alpenraum gibt es nur einen vergleichbaren Fall: Im Wettersteingebirge wurde bei Garmisch-Partenkirchen 2013 die Höllentalangerhütte, ein Stützpunkt für die Zugspitz-Besteigung, abgerissen und 2014/15 durch einen neuen Bau ersetzt. Dort hatte es – wie im Allgäu – kritische Stimmen gegeben. „Anfangs war ich auch skeptisch“, sagt eine Frau im neuen Waltenbergerhaus. „Aber jetzt gefällt es mir super, die Zeit bleibt eben nicht stehen.“

