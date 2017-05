2017-05-30 09:52:00.0

Hitzefrei Wann gibt es Hitzefrei in der Schule oder im Büro?

In Deutschland gibt es sommerliche Temperaturen. Vor allem Schüler hoffen daher auf Hitzefrei - aber auch Arbeitnehmer können bei hohen Temperaturen freibekommen. Von Sascha Geldermann

Der Unterricht fällt aus, da es viel zu heiß ist - Hitzefrei ist der Traum aller Schüler. In dieser Woche gibt es bei den sommerlichen Temperaturen wieder Hoffnung darauf. Doch wann geben Schulen eigentlich frei?

"Eine gesetzliche Regelung gibt es dafür nicht", heißt es aus dem bayerischen Kultusministerium. Die Schulleiter entscheiden daher selbst, wann sie Hitzefrei geben.

ANZEIGE

Das kommt aber kaum noch vor. Die Leiterin des Schulamts für den Landkreis Augsburg, Renate Haase-Heinfeldner, sagt: "Hitzefrei ist eine sehr seltene Ausnahme geworden." Große Hoffnungen sollten sich Schüler daher auch bei der derzeitigen Hitzewelle nicht machen.

Warum Hitzefrei sehr selten geworden ist

Schulen sind zwar dazu verpflichtet, bei Hitze gesundheitliche Folgen für die Schüler zu verhindern. Doch dafür haben sie mehrere Möglichkeiten. "Beispielsweise können sie den Unterricht in kühlere Räume im Keller oder auf den schattigen Schulhof verlegen", sagt Haase-Heinfeldner. Bei einer guten Klimaanlage gebe es gar nicht erst Probleme durch hohe Temperaturen.

Dass Hitzefrei sehr selten geworden ist, hat noch einen anderen Grund. Immer mehr Schulen bieten Ganztagsbetreuung an. "Dadurch haben sie eine Aufsichtspflicht, an der auch Hitze nichts ändert", sagt Haase-Heinfeldner. Sie dürfen betreute Schüler also gar nicht nach Hause schicken.

Schulleiter in der Region bestätigen, dass Hitzefrei regelrecht ausstirbt. "Das ist ein Relikt aus vergangener Zeit", sagt Hans-Ulrich Bathe, Rektor der Mittelschule Bobingen. An seiner Schule gebe es das gar nicht mehr. Der Unterricht werde bei hohen Temperaturen beispielsweise einfach nach draußen verlegt.

Wann können Angestellte Hitzefrei bekommen?

Nicht nur in Klassenräumen kann es im Sommer unerträglich heiß werden, sondern auch in Büros. Hitzefrei ist auch für Angestellte möglich - aber darüber können Arbeitgeber relativ frei entscheiden. Das Gesetz schreibt nur vor, dass eine Temperatur von über 35 Grad im Büro unzulässig sind. Dann können Angestellte verlangen, in einem anderen Raum zu arbeiten - oder freizubekommen.

Besondere Rechte haben Arbeitnehmer, deren Gesundheit besonders geschützt werden muss - beispielsweise bei Schwangerschaft oder bei Herz-Kreislauf-Problemen. Diese Menschen haben die größte Chance, bei so warmen Temperaturen wie in dieser Woche Hitzefrei zu bekommen.