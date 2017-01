2017-01-01 16:45:00.0

Rückblick Was ist in Ihrer Region passiert? Das Jahr 2016 in unserer interaktiven Karte

Ein Doppelmord, Medaillen bei Olympia oder das neue Uni-Klinikum: In unserer interaktiven Karte können Sie das Jahr 2016 Revue passieren lassen. Von Axel Hechelmann

Schlaglichter aus der Region: die Affäre um den Politiker Linus Förster, das Bürgerbegehren zum Theater, das Schuster-Aus. Foto: Ulrich Wagner; Andreas Gebert, Matthias Balk (beide dpa)