Bayern Wechselhaft und regnerisch: Sommer ist vorerst nicht in Sicht

Schauer, Gewitter, Wind, Sonnenschein - in den kommenden Tagen zeigt sich das Wetter weiter von seiner wechselhaften Seite. Eine längere Schönwetterperiode ist nicht in Sicht.

Vor allem für den Süden der Republik erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kräftigen Regen. "Eine dauerhafte Schönwetterlage ist nicht in Sicht", sagte ein Wetterforscher des DWD am Montag in Offenbach.

Dabei steigen die Temperaturen kaum über 20 Grad. Für den Mittwoch sagen die Meteorologen sogar "herbstliches" Wetter mit Sturmböen und Schauern voraus. Nachts kühlt es bis auf sieben Grad ab. Auch am Donnerstag bleibt das Wetter recht launisch - allerdings geht es mit den Temperaturen etwas nach oben: 18 Grad an der Küste, sonst 20 bis 25 Grad, am Oberrhein sogar 27 Grad.

Ursache dafür ist ein Sturmtief, das nach Großbritannien unterwegs ist und heiße Luft nach Deutschland strömen lässt. Doch die bringt gleichzeitig auch wieder Gewitter mit kräftigen Schauern. Wo sie sich am stärksten entladen, ist aber unklar. "Um Unwetter anzukündigen oder auszuschließen, ist es im Moment noch etwas zu früh", sagte der Meteorologe.

Die Wetteraussichten in Bayern im Überblick

Montag: Am Nachmittag und Abend gibt es in Schwaben und Oberbayern sowie in Teilen Frankens einzelne Gewitter und Starkregen. Auch Hagel und stürmische Böen kann es geben. In Richtung Alpen kann es zu Unwettern kommen. Trocken bleibt es nur in der Oberpfalz. Die Temperatur erreicht 17 Grad im Oberallgäu und 25 Grad an der unteren Donau.

Dienstag: Es kann weiterhin kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel geben. In Schwaben kann dies vor allem gegen Abend der Fall sein. Die Höchstwerte reichen von 15 Grad im Oberallgäu bis 22 Grad an der unteren Donau.

Mittwoch: Es wechseln sich Sonne und Wolken ab. Immer wieder kann es Schauer und Gewitter geben. Mit Höchstwerten um 19 Grad an der Donau bleibt es vergleichsweise kühl.

Donnerstag: In der Nacht zum Donnerstag klingen letzte Schauer im Norden ab. Tagsüber scheint häufig die Sonne. Nur über das nördliche Franken ziehen kompaktere Wolkenfelder hinweg, es bleibt aber trocken. Die Höchstwerte liegen bei 24 Grad am Untermain und im Alpenvorland. dpa/AZ

