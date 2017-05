2017-05-05 10:48:00.0

Region Augsburg Wetter bleibt durchwachsen - Badesaison startet später

Der Sommer lässt in der Region auf sich warten. Das ändert sich auch am ersten Mai-Wochenende nicht. Die ersten Freibäder öffnen trotzdem. Die Erdbeerernte wird sich verzögern.

Nebel am Morgen, etwas Sonne, zwischendrin immer wieder Regenschauer, Böen und Gewittergefahr - das Wetter am Wochenende bleibt durchwachsen. Ins Freibad möchte man bei diesen Wetteraussichten eigentlich nicht gehen.

Die Freibadbetreiber reagieren auf die kühlen Temperaturen unterschiedlich: Im Landsberger Inselbad begann die Saison traditionell am 1. Mai - auch in diesem Jahr. An diesem Wochenende folgen einige weitere Bäder in der Region: In Augsburg öffnet zum Beispiel das Familienbad am Samstag wie geplant, die anderen Freibäder in Augsburg folgen am 20. Mai. Nur das Freibad Lechhausen öffnet erst mit Beginn der Pfingstferien Anfang Juni.

Das Problem der Freibadbetreiber: Bei den kalten Temperaturen fallen hohe Kosten an, um die Schwimmbecken zu heizen. Manche Freibäder lassen die Saison deswegen gleich später beginnen als normalerweise: In Nördlingen kann man erst ab 13. Mai draußen schwimmen, der Eröffnungstermin des Wörnitz-Bads in Oettingen steht noch nicht fest. Auch in München und Nürnberg wurde der Beginn der Badesaison nach hinten verschoben.

"Schnee im April und kalte Temperaturen im Mai sind nichts Ungewöhnliches", sagt Wetterexperte Klaus Hager aus Neusäß. Zu hohe Erwartungen dürfe man also derzeit nicht an das Wetter stellen: "Der Mai ist noch kein Sommermonat. Mit echten Sommertagen und Temperaturen über 25 Grad sollten wir erst ab Anfang Juni rechnen."

Erdbeerernte läuft nur schleppend an

Wegen des Frosts Ende April läuft auch die Erdbeerernte nur schleppend an. Freilanderdbeeren werden erst im Juni zu kaufen sein. Nun kommen erst einmal Importware und Erdbeeren in die Ladenregale, die unter Folientunneln gewachsen sind. Ob es dieses Jahr weniger Freilanderdbeeren geben wird und deswegen der Preis anzieht, ist noch nicht klar: "Das Wetter verzögert die Reifung", erklärt Gartenbau-Expertin Eva Würtenberger von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft. "Sobald es warm wird, reifen die Erdbeeren nach." Wie viele es werden, hänge auch von der Regenmenge ab und davon, wie gut die Blüten bestäubt wurden.

Es gilt: Je weiter südlich das Anbaugebiet in Deutschland liegt, desto früher die Ernte. Weil die Pflanzen im Süden früher blühen, hat dort aber auch der Frost größere Schäden angerichtet.

Nach den milden Temperaturen im Februar und März waren die Erdbeerbauern eigentlich von einem frühen Erntebeginn ausgegangen - der April machte ihnen aber einen Strich durch die Rechnung.

Die Wetteraussichten im Überblick:

Nachdem sich am Vormittag der Nebel aufgelöst hat, scheint in Bayern zunächst die Sonne. Von Südwesten breiten sich jedoch dichte Wolkenfelder aus, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst. Im Laufe des Nachmittags schieben sich diese bis nach Franken, in die Oberpfalz und nach Niederbayern. In Schwaben und dem westlichen Oberbayern beginnt es zu regnen. Die Höchstwerte erreichen 22 Grad am Inn.

In der Nacht zum Sonntag regnet es im ganzen Süden Bayerns. Die Tiefstwerte liegen zwischen sechs und zehn Grad.

Am Sonntag kommt es im Süden Bayerns zu Regenschauern, teilweise auch zu Gewittern. In Franken und der Oberpfalz kann zwischendrin mal die Sonne herauskommen, im Rest Bayerns zeigt sich die Sonne nur selten. Die Temperaturen erreichen zwischen 13 Grad am Alpenrand und 19 Grad am Untermain. Im Süden wehen starke Böen, teilweise gibt es auch Gewitter. kos/dpa

