2017-07-08 07:12:00.0

Gewitter Wetterdienst erwartet am Samstag weitere Gewitter in Südbayern

Am Freitagabend gab es Gewitter mit Starkregen in der Region Augsburg. Der Deutsche Wetterdienst erwartet auch am Samstag, dass es in Teilen von Schwaben ungemütlich werden könnte.

Auch am Samstag drohen wieder Gewitter in der Region. Foto: Ralf Lienert