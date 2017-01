2017-01-11 11:03:00.0

Winter Wetterdienst warnt bis zum Nachmittag vor Glätte

Der Wetterdienst warnt: Glatteis und Schnee machen die Straßen rutschig. In Schwaben gab es bislang aber nur relativ wenige Unfälle.

Heute ist es vielerorts rutschig und kalt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat deswegen in Teilen Bayerns eine Wetterwarnung herausgegeben. Aufgrund von überfrierender Nässe müsse mit Glätte gerechnet werden.

Die Warnung gilt für ganz Bayerisch-Schwaben. Für den Raum München gab der DWD am Vormittag gar eine Unwetterwarnung vor Glatteis heraus - sie wurde am Vormittag zur Glätte-Warnung herabgestuft.

Am Alpenrand warnt der Wetterdienst zudem vor starkem Schneefall oberhalb 1000 Metern, Schneeverwehungen, Sturmböen, Glätte und Frost.

Die Deutsche Bahn warnte Zugreisende, dass es auf den Bahnsteigen zu Eisbildung und erhöhter Glättegefahr komme. "Bitte bleiben Sie hinter der Sicherheitslinie zurück, bis der Zug zum Stehen gekommen ist und geben Sie Acht beim Ein- und Ausstieg", hieß es.

Unfälle auf A8 und B17

Auf den Straßen blieb es verhältnismäßig ruhig. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord meldet: Die Zahl der Unfälle "hält sich in Grenzen". Insgesamt gab es rund 20 Unfälle - meist lag das laut Polizei aber nicht an Straßenglätte.

Gegen 2.15 Uhr kam ein Autofahrer auf der A8 am Kreuz Augsburg-West wegen Straßenglätte ins Schleudern. Er blieb unverletzt. Der Schaden beträgt etwa 4200 Euro.

Außerdem war in den Morgenstunden auf der A8 bei Neusäß in Fahrtrichtung München nach einem Unfall mit drei Autos die linke Spur gesperrt.

Um 2.40 Uhr verlor ein Lkw-Fahrer in Gersthofen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und krachte in einen geparkten Lastwagen. Es folgte eine Kettenreaktion: Der geparkte Lkw wurde gegen einen Baum geschoben. Der Baum brach ab und fiel auf ein geparktes Auto. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei etwa 34.000 Euro. Es gibt keine Verletzten.

So trotzt Augsburg dem Schnee Hausmeister Christian Schmolke packt an in der Widderstraße. Foto: Michael Hörmann

Gegen 6 Uhr geriet ein Autofahrer auf der AIC 25 zwischen Stätzling und Friedberg auf eine Eisplatte, kam von der Straße ab und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach liegen, der Autofahrer blieb unverletzt. Gegen 8.30 Uhr kam auf der AIC 25 nochmal eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab, ohne dass ein Schaden entstand.

Gegen halb 8 Uhr krachte es dann aber bei einem Auffahrunfall auf der B17. Auf Höhe Eichleitnerstraße kollidierten vier Autos miteinander. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Im Gebiet des Polizeipräsidiums Schwaben Süd ist am Mittag von einem "normalen Unfallaufkommen" die Rede. Bis zum frühen Morgen habe es jeweils nur einmal in den Landkreisen Lindau und Oberallgäu gekracht. Danach kam es zu acht Unfällen - wobei nur in einem Fall die Witterung eine Rolle spielte. axhe