2017-01-31 07:01:56.0

Bayern Wetterdienst warnt vor Blitzeis und Überschwemmungen

Für weite Teile Bayerns gilt erneut eine Unwetterwarnung vor Blitzeis. In einigen Landkreisen fällt die Schule aus. Im Allgäu wird vor Überschwemmungen gewarnt, in Augsburg bleibt der Zoo geschlossen. Von Norbert Staub

Auch heute gibt es für zahlreiche Gebiete Bayerns eine Unwetterwarnung vor gefährlichem Glatteis. Der Regen trifft auf den durch die niedrigen Temperaturen der letzten Tage gefrorenen Boden und verwandelt die Straßen in gefährliche Rutschbahnen. Betroffen ist vor allem der Osten Bayerns.

Für große Teile Niederbayerns, der Oberpfalz und für das östliche Oberbayern gilt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Unsere Region ist nicht betroffen, doch in den angrenzenden Landkreisen Eichstätt und Pfaffenhofen an der Ilm warnt der DWD vor gefrierendem Regen und Glatteis. Autofahrer sollten ihr Fahrzeug möglichst stehen lassen.

ANZEIGE

Zahlreiche Verkehrsunfälle

In Ostbayern gab es mehr als 100 Unfälle durch den Eisregen, berichtet der Bayerische Rundfunk. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Meldungen über Schwerverletzte liegen derzeit nicht vor. Im südlichen Oberbayern gab es laut Polizeibericht in der Zeit von 18 bis 5 Uhr 13 Verkehrsunfälle. Meist blieb es bei Blechschäden, bei drei Unfällen wurden Menschen leicht verletzt. Zusätzlich kam es zu Verkehrsbehinderungen durch liegengebliebene Fahrzeuge, so die Polizei. Streifenfahrzeuge der Polizei mussten in einigen Fällen die Anfahrt zu liegen gebliebenen Fahrzeugen abbrechen, weil eine Weiterfahrt wegen der Glätte zu gefährlich war.

So entsteht Blitzeis 1 von 6 vorherige Seite nächste Seite

BLITZEIS entsteht, wenn Schneekristalle auf dem Weg zur Erde bei geringen Temperaturschwankungen zu Regen werden und auf Frostboden fallen. Dort gefrieren die Tropfen in Sekundenschnelle zu einer Eisschicht.

BLITZEIS entsteht, wenn Schneekristalle auf dem Weg zur Erde bei geringen Temperaturschwankungen zu Regen werden und auf Frostboden fallen. Dort gefrieren die Tropfen in Sekundenschnelle zu einer Eisschicht.

Beim GEFRIERENDEN REGEN treffen mit mehreren Minusgraden unterkühlte Tropfen auf den Boden und gefrieren sofort nach dem Kontakt mit eiskaltem Grund.

Beim GEFRIERENDEN REGEN treffen mit mehreren Minusgraden unterkühlte Tropfen auf den Boden und gefrieren sofort nach dem Kontakt mit eiskaltem Grund.

Bei EISREGEN gefrieren die Tropfen bereits in der Luft und schlagen als Eiskörner auf.

Bei EISREGEN gefrieren die Tropfen bereits in der Luft und schlagen als Eiskörner auf.

GEFRIERENDE NÄSSE ist besonders tückisch. Obwohl das Thermometer im Auto für die Umgebung Plusgrade anzeigt, kann die Straße glatt sein, weil die Temperatur am Erdboden unter Null abgesunken ist und Niederschlag dort gefriert.

GEFRIERENDE NÄSSE ist besonders tückisch. Obwohl das Thermometer im Auto für die Umgebung Plusgrade anzeigt, kann die Straße glatt sein, weil die Temperatur am Erdboden unter Null abgesunken ist und Niederschlag dort gefriert.

REIF: Sinkt bei trockenem Wetter die Temperatur der feuchten unteren Luftschichten unter null Grad, setzt sich Reif auf der Erde ab und gefriert.

REIF: Sinkt bei trockenem Wetter die Temperatur der feuchten unteren Luftschichten unter null Grad, setzt sich Reif auf der Erde ab und gefriert.

SCHNEE macht Straßen rutschig, wo er festgefahren auf dem Asphalt liegt. Auch geschmolzener Schnee kann Glätte verursachen, wenn er auf der Straße wieder anfriert. dpa

Betroffen war auch der Bahnverkehr. Wegen zugefrorener Weichen und vereisten Oberleitungen kam es in den Bereichen Regensburg und Schwandorf sowie zwischen Landshut und Plattling zu Beeinträchtigungen und größeren Verzögerungen.

Augsburger Zoo bleibt geschlossen

Für unsere Region gilt keine Unwetterwarnung, sondern die nächstniedrige Warnstufe. Auch in der "amtlichen Warnung vor Glatteis" wird davor gewarnt, dass durch gefrierendem Regen oder Sprühregen örtlich mit Glatteis gerechnet werden muss. Der Augsburger Zoo wird aber wegen Glatteisgefahr heute sgeschlossen bleiben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Wetterwarnstärken des Deutschen Wetterdienstes 1 von 6 vorherige Seite nächste Seite

Was bedeuten die Wetterwarnstärken des Deutschen Wetterdienstes wie "markantes Wetter" oder Unwetter? Wir geben einen Überblick.

Was bedeuten die Wetterwarnstärken des Deutschen Wetterdienstes wie "markantes Wetter" oder Unwetter? Wir geben einen Überblick.

Wetterwarnung: Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, trotzdem können wetterbedingt Gefährdungen auftreten. Bei Aktivitäten sollten man sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren und das Verhalten entsprechend anpassen.

Wetterwarnung: Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, trotzdem können wetterbedingt Gefährdungen auftreten. Bei Aktivitäten sollten man sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren und das Verhalten entsprechend anpassen.

Warnung vor markantem Wetter: Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten. Man sollte sich regelmäßig über die weiteren Wetterentwicklungen informieren.

Warnung vor markantem Wetter: Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten. Man sollte sich regelmäßig über die weiteren Wetterentwicklungen informieren.

Unwetterwarnung: Die erwartete Wetterentwicklung ist sehr gefährlich. Es können verbreitet Schäden durch das Wetter auftreten. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden.

Unwetterwarnung: Die erwartete Wetterentwicklung ist sehr gefährlich. Es können verbreitet Schäden durch das Wetter auftreten. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden.

Warnung vor extremem Unwetter: Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten. Es sind häufig größere Gebiete betroffen. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren. Es müssen die ausgegebenen Anweisungen der Behörden, Ordnungs- und Hilfskräfte befolgt werden.

Warnung vor extremem Unwetter: Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten. Es sind häufig größere Gebiete betroffen. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren. Es müssen die ausgegebenen Anweisungen der Behörden, Ordnungs- und Hilfskräfte befolgt werden.

Hitze- oder UV-Warnung: Die erwartete Wetterlage bringt in den nächsten Tagen hohe Temperaturen, relativ hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Windbewegung und intensive kurz- und langwellige Sonneneinstrahlung (Hitzewarnung). Die erwartete Wetterlage bringt eine erhöhte UV-Intensität (UV-Warnungen).

Im Allgäu drohen Überschwemmungen

In den Landkreisen Oberallgäu und Lindau gilt ebenfalls eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Hier wird vor Überschwemmungen durch das einsetzende Tauwetter gewarnt. Hochwasser an Bächen und Flüssen sei möglich und Straßen könnten überflutet werden.

In einigen Landkreisen im Osten Bayerns fällt wegen des Blitzeises die Schule aus. Eine Übersicht finden Sie hier. (mit dpa)