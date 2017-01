2017-01-04 09:22:34.0

Wetter Wetterdienst warnt vor Glätte und starkem Schneefall in der Region

Der Winter ist da - und das mit voller Wucht. Der Deutsche Wetterdienst hat am Mittwoch eine Unwetterwarnung ausgegeben. Gewarnt wird vor Sturm, starkem Schneefall und glatten Straßen.

Autofahrer aufgepasst: Am Mittwoch kann es in der Region glatt und ungemütlich auf den Straßen werden. Für das Allgäu und südliche Oberbayern hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen sogar eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben.

Bis Donnerstagfrüh kann es hier oberhalb von 800 Metern zu starkem Schneefall mit Mengen zwischen 15 und 20 Zentimetern kommen, in tieferen Lagen sind immerhin noch bis zu 15 Zentimeter möglich. Auf den Straßen kann es glatt werden. Zudem drohen Schneeverwehungen und Sturmböen zwischen 60 und 70 km/h.

Als Winterreifen gelten nur solche Reifen, die mit der Aufschrift „M + S“, einem Schneeflockensymbol oder einem Alpine-Symbol gekennzeichnet sind. Dies gilt auch für „Allwetter- oder Ganzjahresreifen“. Die Mindestprofiltiefe beträgt 1,6 Millimeter.

In der kalten Jahreszeit ist generell mehr Aufmerksamkeit im Straßenverkehr notwendig.

Starten Sie Ihre Fahrten früher als üblich und kalkulieren Sie längere Fahrzeiten ein.

Befreien Sie alle Fahrzeugscheiben vor Fahrtbeginn von Schnee und Eis.

Reduzieren Sie die Geschwindigkeit und meiden Sie Driftversuche bei schliddrigem Untergrund.

Der Bremsweg wird in der Regel länger, das Fahrzeug bricht unter Umständen aus. Die vermeintlichen Vorzüge von Allrad-Fahrzeugen spielen beim Bremsvorgang keine Rolle.

Halten Sie noch mehr Abstand.

Nicht vergessen: In der Dämmerung stets mit Licht fahren.

Meiden Sie kleine und ungeräumte Seitenstraßen. Geräumte Hauptstraßen mögen manchmal länger sein - aber meist besser geräumt.

Räumfahrzeuge sollten nicht überholt werden.

Auch im nördlichen Schwaben sollten sich Autofahrer laut DWD auf glatte Straßen und Sturmböen einstellen. Schnee soll hier im Laufe des Mittwochs allerdings nur wenig fallen: bis zu fünf Zentimenter.

Bayern-Wetter: Minustemperaturen und viel Schnee

Freuen dürfte das vor allem Wintersportfans. Bereits zum Wochenbeginn waren im Allgäu bis zu 15 Zentimeter Pulverschnee gefallen und hatten die Pistenverhältnisse verbessert. In den bayerischen Alpen gingen am Dienstag weitere Skilifte in Betrieb, die bisher wegen Schneemangels stillstanden.

Und die Aussichten für Wintersportler bleiben weiter gut: An den Alpen soll es nach Vorhersagen der Meteorologen bis Freitag weiterschneien. Insgesamt werden bis zu 40 Zentimeter Neuschnee erwartet. Perfekte Bedingungen zum Skifahren und Langlaufen also. Allerdings: Mit Minusgraden im einstelligen Bereich wird es untertags auch ordentlich kalt. In der Nacht zum Samstag kann das Thermometer in einigen Alpentälern auf minus 20 Grad sinken. Im Laufe des Wochenendes soll es dann aber schon wieder milder werden. drs