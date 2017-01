2017-01-30 07:48:36.0

Unwetter-Warnung Wetterdienst warnt vor Glatteis in der Region

Autofahrer sollten jetzt besonders vorsichtig sein: Es gibt eine amtliche Warnung vor Glatteis und Frost. In Süddeutschland krachte es bereits vielerorts.

Schneeregen, Regen und Aquaplaning sorgen derzeit für unangenehme Bedingungen auf den Straße in Bayern. Besonders im westlichen Schwaben müssen Autofahrer mit Sichtbehinderungen, Glatteis und Aquaplaning rechnen. Das melden der Deutsche Wetterdienst und das bayerische Verkehrsministerium.

Bereits in der Nacht auf Montag kam es wegen Glätte zu Behinderungen auf vielen Straßen. Vor allem in Teilen Unterfrankens kämpften Autofahrer am Montagmorgen mit glatten Straßen. Auf der Autobahn 3 kam es einem Polizeisprecher zufolge auf spiegelglatter Fahrbahn zu einem Unfall mit mehr als zehn Autos, dabei seien Menschen verletzt worden.

In Baden-Württemberg kam es zu zahlreichen Unfällen. "Seit 7 Uhr gehen bei uns im Minutentakt die Unfallmeldungen ein", sagte ein Polizeisprecher in Heilbronn. Dabei sei es aber zunächst bei Blechschäden geblieben. Auch im Rhein-Neckar-Kreis und im Neckar-Odenwald-Kreis krachte es laut Polizei mehrmals. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Verletzten.

Plusgrade in den kommenden Tagen

In Bayerisch-Schwaben war Glatteis als Unfallursache am Morgen noch "kein Thema", wie Sprecher der Polizeipräsidien Schwaben Nord und Schwaben Süd/West mitteilten.

Gute Nachrichten für Autofahrer gibt es erst für die nächsten Tage: Mindestens bis zum 10. Februar "kehrt der Winter nicht zurück", so Jürgen Schmidt von Wetterkontor. Für diesen Zeitraum blieben die Temperaturen tagsüber deutlich über null Grad. Es sei auch nicht mit Schneefall zu rechnen.

Lichtblicke kann es ab Mittwoch geben: Dann ist Sonnenschein "durchaus möglich", so Schmidt. AZ/dpa/lby

